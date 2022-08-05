В Сенате состоялась встреча с Министром иностранных дел Андорры

Заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров встретился с Министром иностранных дел Андорры Марией Убах.

В ходе переговоров стороны отметили поступательный характер двусторонних связей, подчеркнув, что, несмотря на географическую отдаленность друг от друга, Казахстан и Андорра имеют перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, в частности, в сфере туризма.

Было также отмечено плодотворное взаимодействие парламентариев двух стран в рамках участия в международных парламентских организациях, в том числе в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы.

Вице-спикер Сената проинформировал о модернизационной повестке Президента Касым-Жомарта Токаева в части усиления роли Парламента в политическом механизме.