Архивные фотографии конституционной реформы 2007 года опубликовала пресс-служба Акорды, передает Kazpravda.kz
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"Ровно 10 лет тому назад в Казахстане, так же как и в настоящее время, активно обсуждалась конституционно-правовая реформа. Так, 20 февраля 2007 года состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию". Сам закон был принят 21 мая 2007 года", – указывается в комментарии к фотографии.
Подготовке соответствующих конституционных изменений предшествовала большая работа Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ, итоговое заседание которой состоялось 19 февраля 2007 года.
В Основной закон страны тогда были внесены существенные изменения и дополнения. Во многом изменился раздел Конституции, посвященный Президенту и Парламенту. В частности, Мажилис стал формироваться по новой схеме, был закреплен конституционный статус Ассамблеи народа Казахстана и др.