В Сети появилось видео падения выпускника на Лексусе в канал с водой в Таразе

В социальных сетях появилось видео аварии, совершённой выпускником школы на Lexus-е в Таразе, сообщает Kazpravda.kz.

Видео произошедшего было снято очевидцами - друзьями виновника ДТП.

Напомним, 25 мая, возле монумента «Казахское ханство», расположенного по улице Тауке хана города Тараз, «Лексус» опрокинулся в канал с водой.

Сотрудники патрульной полиции установили, что 21-летний водитель «Лексуса» со знакомыми выпускниками приехал к монументу для празднования окончания школы. Когда он ненадолго отлучился, один из выпускников самовольно сел за руль и, перепутав педали тормоза и газа, опрокинулся в канал.