В школах и вузах должно быть комфортно и безопасно

О качестве и количестве

О проводимой в данном направлении работе доложили министры просвещения Гани Бейсембаев, науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В новом учебном году в казахстанские школы пойдут 3,9 млн учащихся, из них порядка 360 тыс. – первоклассники. К 1 сентября в стране планируется сдать 61 новую школу.

Согласно планам на 2024 год, в Казахстане в общей сложности откроются 302 новые школы на 536 тыс. ученических мест. Уже в августе будут введены в строй первые 20 объектов по нацпроекту «Комфортная школа».

В целях создания благоприятной среды в 280 объектах образования проводится капитальный ремонт. Восстанавливаются объек­ты, пострадавшие в результате масштабных паводков. В 1 731 школе установлен спутниковый Интернет Starlink, еще в 137 приграничных проводится работа по активизации терминалов.

– Приоритетной задачей государства остается обеспечение безопасности детей и защита их прав. Министерством ужесточены требования по противопожарной и антитеррористической безопасности, обязательному наличию тревожной кнопки, системы видеонаблюдения, турникетов и лицензированной охраны. Впервые обеспечено максимальное оснащение организаций образования системами безопасности, – отметил министр просвещения.

– Основной вопрос – это качест­во образования. Какая работа проводится в данном направлении? – спросил Олжас Бектенов.

Гани Бейсембаев доложил, что для повышения качества образования проводится системная работа. Во-первых, будет обеспечена синхронизация дошкольного и начального школьного образования. Во-вторых, министерством приняты комплексные меры в 943 целевых школах посредством Композитного индекса качест­ва образования (ЕНТ, МОДО для комплексного тестирования при государственной аттестации, анализ результатов PISA).

В-третьих, для снижения разрыва между городскими и сельскими школами разработаны Концепция и основные научно-методические подходы по повышению качества образования на селе. В 2023 году пилотирован специальный проект в Актюбинской области.

Впервые за последние три года государственный образовательный заказ освоен на 99%, сообщил в свою очередь Саясат Нурбек. Благодаря изменению процедуры приема кандасов впервые 1 604 абитуриента из этой категории получили гранты.

– Из-за наводнения в респуб­лике мы выделили небольшую часть грантов выпускникам пострадавших регионов – 5 112. Из более чем 20 тысяч выпускников в областях, пострадавших от паводка, свыше 10 тысяч прошли по общему конкурсу.

Хотя для пострадавших регио­нов были предусмотрены квоты, большинство абитуриентов получили гранты по общему конкурсу. Только 1 130, или 1,7% грантов было использовано.

Спикер также доложил, что на сегодняшний день проблема нехватки общежитий решена во всех регионах, кроме Алматы и Астаны. В 20 вузах проводится капитальный ремонт, в 79 – текущие ремонтные работы.

Без формального подхода

Заслушав доклады, глава Правительства подчеркнул важность обеспечения полной готовности образовательной инфраструктуры и всего учебного процесса. Отмечено, что после ввода школ в эксплуатацию предстоит еще много работы для их подготовки к приему детей. Необходимо соблюсти все требования безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологические, противопожарные.

Премьер-министр поручил обеспечить подключение высокоскоростного Интернета в школах, оснастить предметные кабинеты, лаборатории и спортивные залы. Причем это относится не только к комфортным школам, строящимся в рамках нацпроекта, но и ко всем объектам образования.

Глава Правительства остановился на регионах, по которым имеются опасения, связанные с подготовкой отдельных учебных заведений. Так, сразу семь рисковых строящихся объектов находятся в Актюбинской области.

– Строительные работы неоправданно затянулись. Надо сконцентрировать все усилия в этом направлении и обеспечить ввод объектов в установленные сроки. Также в августе нужно завершить капитальный ремонт. И здесь есть серьезные риски по 18 школам, где выполнено только 30% запланированных работ. Это касается Карагандинской, Северо-Казахстанской областей и области Улытау. Данным регионам необходимо принять оперативные меры для завершения ремонта, – подчеркнул Олжас Бектенов.

К началу учебного года должно быть приобретено около 1 тыс. предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники. Акиматам регионов сов­местно с Министерством просвещения поручено обеспечить своевременную комплексную модернизацию.

– В этой работе не может быть формального подхода, чтобы только отчитаться, – заявил Премьер-министр.

А вахтеры кто?

О текущей ситуации с безопас­ностью на объектах образования доложил министр внутренних дел Ержан Саденов. Также были заслушаны акимы отдельных регионов.

МВД в этом году проверено 2 655 объектов, выявлено более 1 тыс. нарушений. К ответственности правоохранители привлек­ли 340 руководителей, сумма штрафов достигла 95 млн тенге.

На сегодня организации образования на 100% оснащены видеонаблюдением, однако с ЦОУ интегрированы только 55% видеокамер частных структур. Наихудшая ситуация складывается в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и городе Алматы.

Тревожными кнопками оснащено 85% частных объектов. Меньше всего – в Восточно-­Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях. Объек­ты образования, где обучаются свыше 700 человек, обязаны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие и мобильные группы оперативного реагирования. Но, как отметил министр внутренних дел, на отдельных объектах охранники – это «вахтеры» из числа пенсионеров. В таких условиях не исключается пронос разных опасных веществ и предметов.

– Акимам регионов нужно обеспечить организации образования лицензированной охраной, турникетами, камерами, подключенными к центрам оперативного управления. МВД следует продолжать проверки в этом направлении. К 1 сентября необходимо довести долю оснащенности системами безопаснос­ти до 90%, а до конца текущего года – до 100%, – подчеркнул Олжас Бектенов, поручив вице-премьеру Тамаре Дуйсеновой лично контролировать проводимую акиматами работу.

Нужно оказывать помощь

В ходе заседания Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросах организации прие­ма детей в первый класс и социальной поддержке уязвимых категорий школьников.

Больше внимания нужно уделить детям, ранее не посещавшим детские сады. Для этого следует активизировать деятельность консультационных пунктов при дошкольных учреждениях.

– В преддверии нового учебного года необходимо оказать материальную и социальную помощь детям, нуждающимся в государственной поддержке. В текущем году для подготовки к школе более 500 тысяч детей из бюджета предусмотрено выделение свыше 22 миллиардов тенге. Акиматам необходимо свое­временно направлять средства родителям для приобретения школьной формы и канцелярских товаров, – отметил Олжас Бектенов.

С 1 сентября 1,7 млн казахстанских школьников будут ­охвачены бесплатным питанием. Это учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых катего­рий. Для организации бесплатного питания акиматами выделены необходимые средства.

Вместе с тем в ряде школ Атырауской, Туркестанской, Жамбылской областей нет своих столовых. Олжас Бектенов поручил акиматам данных регионов взять на особый контроль вопросы качества питания и санитарно-эпидемиологической безопас­ности. Министру просвещения дано указание контролировать вопросы полной обеспеченности всех школ учебниками.

На персональном контроле

Глава Правительства поручил выводить работу казахстанских школ, колледжей и вузов на новый конкурентный уровень. Подчеркнуто, что от уровня знаний и ценностей подрастающего поколения во многом зависит общественное и экономическое развитие страны.

Необходимо выявлять в разных областях интерес детей к поисковой, исследовательской работе, максимально развивать их способности на всех уровнях образования. На базе школ, колледжей, вузов важно создавать общедоступные кружки, центры технического творчества, где школьники под руководством студентов и преподавателей смогут воплощать свои инженерные идеи, учиться конструировать и изготовлять различные изделия и детали.

– Нужно задать новые требования к качеству образования на всех ступенях. В среднем образовании «золотым стандартом» должны стать комфортные школы. Под их уровень необходима реновация других школ. В высшем – тон должны задавать наши национальные вузы и филиалы ведущих зарубежных университетов, – заявил Олжас Бектенов, поручив Министерству науки и образования выработать требования к филиалам в части ожидаемых результатов их работы.

Отмечена важность создания соответствующего экспертного совета и пересмотра требований ко всем университетам на предмет их соответствия мировым стандартам. Вузы должны тесно работать с предприятиями, а студенческие, магистерские работы, в свою очередь, иметь практи­ческую ценность для экономики. Для решения поставленных задач профильному министерству поручено принять Комплексный план по популяризации науки и технологий.

Заострено внимание на актуальном в преддверии нового учебного года вопросе дефицита мест в общежитиях. Премьер-министр подчеркнул, что ни один иногородний студент не должен остаться без жилья.

– Акимам регионов, минис­трам просвещения и высшего образования следует взять на персональный контроль озвученные на заседании вопросы. Все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%, – подытожил глава Правительства.