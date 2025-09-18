Руководитель управления энергетики и ЖКХ региона Раджан Сейтканов сообщил, что еще 10 июля было принято постановление акимата «Об образовании областной рабочей группы по вопросам подготовки области к зимнему периоду 2025–2026 годов и стабильной работы объектов жизнеобеспечения в течение всего отопительного сезона», согласно которому еженедельно проводятся заседания рабочей группы в составе акимов городов и районов, руководителей профильных управлений и предприятий.

– Подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме, – рассказал Раджан Сейтканов. – В трех городах и пяти районах ведутся работы по строи­тельству, модернизации и текущему ремонту 23 тепловых источников и 24 километров теплосетей на общую сумму 11 миллиардов 800 миллионов тенге.

ТЭЦ-1 в левобережной части областного центра стала первым теплоисточником, который посетили представители СМИ. Крупнейшая в Семее теплоэлектроцентраль была введена в эксплуатацию еще в 1934 году. ТЭЦ, имеющая три паровых, два водогрейных котла и турбогенератор, обеспечивает теплом 389 многоквартирных жилых домов, 51 социальный объект, 60 бюджетных организаций и 632 коммерческих объек­та. В общей сложности у нее 25 тыс. абонентов.

Как отметил руководитель управления, на ремонт и модернизацию ­ТЭЦ-1 выделен миллиард тенге из разных источников. В настоящее время работы на объекте завершаются. Один из ремонтируемых котлов готов на 95%. Сейчас специалисты налаживают гидравлический режим. После настройки начнется обмуровка.

Два паровых котла на 100% готовы к отопительному сезону. На ТЭЦ-1 завезено более 43 тыс. тонн угля, это нормативный запас на 20 дней.

В 2025-м ремонт изношенных теплосетей осуществляется в рамках семи проектов, два из которых переходят на следующий год. Если удастся их завершить в срок, то в 2026-м процент износа снизится с нынешних 59,6 до 56,2%.

– На предстоящие годы разрабатываются 42 проекта. Все они помогут к 2030-му сократить степень изношеннос­ти до 44 процентов. Работа будет продолжаться без остановки. Нынче у нас осуществляется семь проектов. Из новых это строительство соединения между котельными 103 и Габбасова на тот случай, если будем строить ТЭЦ-3, чтобы можно было их между собой связать. Два проекта – переходящие с прошлого года, остальные начаты в нынешнем году, – пояснил Раджан Сейтканов.

А вот на правобережье Семея не все гладко, здесь 20 котельных не могут обеспечить теплом всех абонентов из-за растущей нагрузки на теплосети. Планы по строительству ТЭЦ-3 пока не претво­рены в жизнь. Поэтому в областном центре строят новые блочно-модульные котельные и наращивают мощности на действующих.

– По левому берегу дефицита тепла нет, по правому дефицит составляет 147 Гигакалорий. Чтобы его покрыть, на сегодня реализуются четыре проекта, в том числе в районе железнодорожного вокзала. Будем готовить проектно-сметную документацию и по мере финансирования поэтапно модернизировать привокзальную котельную. В первую очередь необходимо реконструировать котельные 103 и 103А, работа в данном направлении пройдет в три этапа. Эти теплоисточники находятся в центре города и позволяют обеспечить отоплением районы, которые сейчас расширяются.

Система теплоснабжения в окрестнос­тях ТОО «Тепломонолит» состоит из трех маломощных котельных ручной загрузки, предстоит построить единую, чтобы покончить с раздробленностью теплоисточников. В новом поселке Аксай проектируется одна блочно-модульная котельная с поэтапным наращиванием мощности. На первый этап потребуется около четырех миллиардов тенге, – рассказал Раджан Сейтканов.

По проекту эти работы не только помогут нарастить тепловую мощность, но и подготовить областной центр к строи­тельству ТЭЦ-3, а также обеспечить горячей водой абонентов в летний сезон.

– Те проекты, которые мы сейчас реа­лизуем, в частности, по перемычке между котельными, в первую очередь нужны на случай аварийных ситуаций. Тогда можно будет переключать абонентов от одной котельной к другой. Это первое. А во-вторых, это поможет в летний период подавать горячую воду одним котлом, не запуская сразу несколько котельных. Это даст возможность сэкономить расходы на уголь и снизить экологический вред, – рассказал глава областного управления энергетики и ЖКХ.

Впервые за долгие годы теплоснабжающее предприятие «Теплокоммун­энерго», которое с 2022 года пребывает в стадии реабилитации и имеет миллиардные долги, закупило уголь на свои средства, не запрашивая помощи бюджета. По словам Раджана Сейтканова, это удалось благодаря повышению тарифа на тепло.

Для обеспечения углем жителей частного сектора в масштабе области необходимо 537 тыс. тонн каменного топлива, для теплоисточников регио­на – около 500 тыс. тонн. В этом году тонна угля в Семее стоит около 17 тыс. 500 тенге.

С учетом доставки тонна обходится жителям частного сектора в 19 500 тенге. В этой связи управление ЖКХ призывает граждан уже сейчас готовить запасы топлива, не дожидаясь холодов.

– Чтобы избежать ажиотажа и войти в отопительный сезон без рисков, необходимо уже сегодня начать закуп угля, что, кстати, и делает сознательная часть населения. Дело еще и в цене, – подчеркнул Раджан Сейтканов. – За прошлый год она на уголь поднималась трижды. Главная причина – удорожание услуг железнодорожного грузоперевозчика. В нынешнем году также ожидаются ценовые колебания в сегменте железнодорожной доставки каменного топлива, – дал прогноз эксперт.