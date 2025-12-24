ТОО «Сәт тазалық» занималось вывозом твердых бытовых отходов. При этом от жителей двух городов неоднократно поступали обоснованные замечания, связанные с качеством предоставляемых услуг. Летом ситуацию вокруг завалов близ баков ТБО в Жезказгане даже называли мусорным коллапсом.

Несмотря на попытки компании оправдаться нехваткой кадров, техники и многомиллионными долгами населения, сотрудничество с ней было прекращено. Сейчас вывозом мусора в Жезказгане занимается структура из другого региона. Со сменой подрядчика исчезли и жалобы.

Попытки решить накопившиеся проблемы в Сатпаеве тоже не увенчались успехом. На днях аким города Мурат Бурибаев сообщил о решении прекратить сотрудничество с ТОО «Сәт тазалық».

– С учетом обращений населения тариф был снижен, однако, несмотря на принятые меры, кардинально улучшить ситуацию не удалось. С 1 января обслуживание будет осуществлять новая компания. В этой связи жители освобождаются от оплаты услуг по вывозу ТБО за январь, – сообщил он.

Все процедуры по выбору новой подрядной организации будут проведены в строгом соответствии с требованиями законодательства.