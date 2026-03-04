– Эффективное управление домом – не бумажки и отчеты, это комфорт и безопасность жильцов, их доверие к реформам, это качество жизни, – подчеркнул эксперт.

За последние годы в стране прошла масштабная реформа: устаревшие КСК в основной своей массе ликвидировали, на смену им должны были прийти объединения собственников имущества (ОСИ). Идея состояла в том, что жильцы будут сами принимать решения, отвечать за состояние общедомовых помещений. Но на деле все оказалось не так просто.

– Процедура перерегистрации сложная, бюрократическая, требует собраний, сбора документов, согласований... В некоторых домах сегодня старая система уже не работает, а новая еще не заработала, – отметил Сергей Худяков.

Статистика подтверждает масштаб проблемы. В области насчитывается около 1 700 многоквартирных домов. В Петропавловске – 1 227, из них более 205 ветхие. И только около трети строений полностью перешли на ОСИ, остальные либо управляются по старым схемам, либо находятся в переходном состоянии. Минимальный тариф расходов на содержание жилья (РСЖ) в многоэтажках составляет 55,2 тенге за квадратный метр.

– Этого хватает лишь на базовое обслуживание, о ремонте или модернизации инфраструктуры говорить не приходится, – уточнил глава региональной ассоциации.

Кадровый вопрос также остается острой проблемой. Найти человека, готового стать председателем КСК или ОСИ, почти невозможно.

– Ответственность огромная, конфликты с жильцами неизбежны, взаимодействие с подрядчиками и госорганами требует времени и знаний. А материальное вознаграждение невелико. Поэтому люди отказываются, и дома остаются без реального руководства, – пояснил Сергей Худяков.

Одно из возможных решений – профессио­нальные управляющие компании.

– Это специалисты, которые знают, как планировать бюджет, следить за инженерными сетями, проводить ремонт. Но жильцы, как правило, опасаются роста тарифов, профессионалов на рынке мало, и многие считают, что управляющая компания, взяв на себя ответственность по эксплуатации, вряд ли станет партнером, – говорит эксперт в сфере ЖКХ.

Социальный аспект тоже немаловажен. На общие собрания жильцы приходят редко, ответственность за состояние дома стремятся возложить на кого угодно: государство, активис­тов, совет ОСИ, управляющую компанию…

– Формирование культуры коллективной ответственнос­ти – процесс долгий. Нужны разъяснения, обучение, постоян­ный диалог, – добавил Сергей Худяков.

Кроме того, остаются бытовые сложности: оформление земли, кондоминиумов, низкий размер жилищной помощи. Все это напрямую влияет на качество работы управляющих структур.

– Решение проблем многоквартирных домов требует комплексного подхода: законы должны быть понятными, профессиональные управляющие компании – доступными и компетентными, владельцы квартир – активными и информированными. Только тогда управление станет прозрачным и эффективным, а жильцы смогут реально видеть результаты, – зак­лючил Сергей Худяков.

Жилищно-коммунальная сфера, подчеркивалось на заседании коллегии, это фундамент качества жизни граждан. Не случайно финансирование сферы ЖКХ увеличено на 30%. Тем не менее состояние многоквартирных домов остается одной из насущных проб­лем. В связи с этим в акимате Северо-Казахстанской области поручили активизировать работу учреждений, отвечающих за надлежащее содержание общего имущества и придомовых территорий.