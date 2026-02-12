На Уральской ТЭЦ после капитального ремонта запущена в работу газотурбинная установка Hitachi.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот стратегически важный объект мощностью 28 МВт первоначально был введен в эксплуа­тацию в 2006 году при участии специалистов из Японии. В соответствии с требованиями проверки оборудования такого рода должны проводиться каждые четыре года.

По результатам инспекции 2019-го было заявлено о необходимости капремонта. В 2023-м акиматом ЗКО был подписан контракт с Mitsubishi Heavy Industries на изготовление запчас­тей в соответствии с перечнем, рекомендованным заводом-изготовителем.

В феврале прошлого года турбину остановили на капремонт. Работы выполняла атырауская компания. Она же изготовила и поставила некоторые узлы, тем самым значительно сократив сроки ремонта.

Всего за последние два года на модернизацию теплоэнергетического сектора региона было направлено 15,6 млрд тенге бюджетных средств. В числе масштабных – проекты по модернизации распределительного устройства насосной станции, градирни, ввод в эксплуатацию двух новых котельных узлов, реконструкция двух веток тепломагистралей.

Предстоит еще много работы. Как отметил аким ЗКО Наримат Турегалиев, в планах значатся замена паровых котлов и строи­тельство дополнительной газотурбинной станции.

До конца года планируется завершить реконструкцию двух тепломагист­ралей, что позволит снизить износ теплосетей с 49,8 до 49,5%.