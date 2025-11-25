Выбор Шымкента не случаен – средний возраст его жителей составляет 27,8 года. Это делает регион особенно перспективным для развития молодежных инициатив и волонтерских проектов. На церемонии открытия глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстане доктор Мустафа Сарвар подчеркнул, что Шымкент – город с ярко выраженным молодежным потенциалом.

Хаб ЮНИСЕФ станет пространством, где молодые люди от 16 до 35 лет смогут учиться, развиваться и вносить свой вклад в жизнь мегаполиса. Он станет центром обучения, медиатворчества и волонтерства. Здесь молодежь сможет разрабатывать социальные проекты, участвовать в экологичес­ких инициативах, создавать образовательный контент и получать новые знания по актуальным общественным темам. Хаб создан в партнерстве ЮНИСЕФ, акимата Шымкента и университета, на церемонии был подписан меморандум о сотрудничестве. Его открытие даст импульс для развития молодежного волонтерства и формирования поколения молодых лидеров.