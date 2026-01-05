Три сотрудника учреждения взяты под стражу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Уполномоченного по правам человека

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Региональный представитель по городу Шымкент Нуржан Абдезов провел личный прием одного из осужденных.

Он сообщил, что в июне 2025 года сотрудники учреждения его избили, надев наручники на руки, и оставили висеть на железной решетке 4 часа, а также били по стопам дубинкой.

"Кроме того, в ходе приема был выявлен факт избиения другого осужденного, которому сломали челюсть. Региональным представителем незамедлительно предприняты меры реагирования по вышеуказанным ситуациям. В результате за несвоевременное оказание медицинской помощи наказаны медработники, а также зарегистрировано досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения по статье 362 УК. Правозащитным институтом направлено обращение в высший надзорный орган о пересмотре действий сотрудников учреждения ввиду содержания в них признаков пыток", - говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура поддержала позицию, и в конце прошлого года досудебное расследование переквалифицировано на часть 3 статьи 146 УК. Три сотрудника учреждения взяты под стражу.