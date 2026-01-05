Три сотрудника учреждения взяты под стражу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Уполномоченного по правам человека
Региональный представитель по городу Шымкент Нуржан Абдезов провел личный прием одного из осужденных.
Он сообщил, что в июне 2025 года сотрудники учреждения его избили, надев наручники на руки, и оставили висеть на железной решетке 4 часа, а также били по стопам дубинкой.
"Кроме того, в ходе приема был выявлен факт избиения другого осужденного, которому сломали челюсть. Региональным представителем незамедлительно предприняты меры реагирования по вышеуказанным ситуациям.
В результате за несвоевременное оказание медицинской помощи наказаны медработники, а также зарегистрировано досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения по статье 362 УК.
Правозащитным институтом направлено обращение в высший надзорный орган о пересмотре действий сотрудников учреждения ввиду содержания в них признаков пыток", - говорится в сообщении.
Генеральная прокуратура поддержала позицию, и в конце прошлого года досудебное расследование переквалифицировано на часть 3 статьи 146 УК. Три сотрудника учреждения взяты под стражу.