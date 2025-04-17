Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций было подписано 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Целью Соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, открытие доступа для казахстанских экспортеров услуг на рынок партнеров, возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создание дополнительных условий для привлечения инвестиций и защиты взаимных инвестиций.

Основными задачами Соглашения являются обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли Содружества Независимых государств.

Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств-участников СНГ, предусматривающие установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках, в том числе создание условий для расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации, создание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала.

Также нормами документа предусмотрено предоставление инвестициям инвесторов другой стороны полной безопасности и защиты на ее территории.