В Трудовой кодекс внесен ряд норм по защите прав работников

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил в двух чтениях поправки по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, целью закона является совершенствование законодательства Республики Казахстан в области защиты трудовых прав работников и направлен на повышение эффективности системы управления охраны труда и социальной защиты граждан.

Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой Кодекс, Социальный Кодекс, Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в законы Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении», «О разрешениях и уведомлениях» и «О государственных закупках».

В Трудовом кодексе предусмотрены нормы, направленные на совершенствование защиты трудовых прав и условий труда работников, в числе которых установление в коллективном договоре положения о допустимом соотношении между максимальным и минимальным размерами заработной платы по соответствующей профессии, должности в организации, а также включение в коллективный договор положения о выплате пособий и компенсаций, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью.

Также Трудовой кодекс дополняется нормами по вопросам проведения забастовок, в частности направленными на детальное регулирование порядка привлечения и участия в работе согласительной комиссии посредника, определение минимума необходимых работ и услуг, который должен обеспечиваться на опасных производственных объектах в период забастовки.

Законом предусматривается дополнение в Закон «О разрешениях и уведомлениях» по включению осуществления деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в сферу лицензирования.

В Законе «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» компетенция маслихатов дополняется нормой по разработке и утверждению правил присвоения звания «Почетный гражданин области (города, района)», разработанных на основании типовых правил, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов.

Законом вносятся изменения в Закон «О государственных закупках» в части осуществления государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора в случаях приобретения услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах. 

«Ожидаемыми результатами при принятии закона являются обеспечение безопасных условий труда и защита трудовых прав работников, упрощение процедур урегулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов между работниками и работодателями, улучшение социального положения населения», - говорится в заключении.

