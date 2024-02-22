В соответствии с мандатом миссии ООН

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Серик Баев

Миротворческий контингент готов к убытию на Голанские высоты.

фото из архива "КП"

На днях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Респуб­лики Казахстан и Организацией Объединенных Наций для развертывания миротворческого контингента в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением» (СООННР) на Голанских высотах.

Впервые Организация Объединенных Наций выдала Казахстану мандат на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии. Казахстанский контингент состоит из 139 военнослужащих. Наши миротворцы будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН.

Для выполнения миссии казахстанские военнослужащие прошли тщательный отбор и подготовку в соответствии с требованиями и стандартами ООН. Комплексная шестимесячная подготовка была организована на базе Центра миротворческих операций Министерства обороны. В обучении военнослужащих участвовал инструкторский состав центров миротворческих операций, разминирования и военной медицины. Военнослужащие изучали английский язык, правила применения силы, нормы международного и гуманитарного права. На практике были отработаны задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, организации блокпостов, патрулированию, обезвреживанию взрывных устройств, оказанию помощи и эвакуации.

Для повышения практических навыков и оперативной совместимости с офицерами штаба контингента были проведены занятия по принятию военных решений на оперативно-тактическом уровне. По оценкам экспертов, личный состав контингента показал высокий уровень подготовки и мотивации.

Министерство обороны РК осуществило большой комп­лекс мероприятий по всестороннему обеспечению миссии соответствующими стандартам ООН современными образцами вооружения и военной техники. Контингент располагает бронированными колесными машинами, оснащенными боевыми модулями, а также необходимым оборудованием жизнеобеспечения. На их обеспечении есть также КамАЗы, другие автомобили с высокой проходимостью и инженерное имущество. Одна из машин, переоборудованная под эвакуацию раненых, укомплектована кислородным аппаратом, дефибриллятором, медикаментами и прочим медицинским оборудованием.

При прохождении миссии военнослужащим миротворческого контингента ежемесячно будет выплачиваться трехкратное денежное содержание. Кроме того, из бюджета ООН ежемесячно они будут получать более 1 448 долларов США. После завершения службы в миссии военнослужащие могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение и ежегодные дополнительные к основному отпуску 14 суток.

В целом Вооруженные силы Казахстана готовы выделить в миротворческие миссии как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и наиболее востребованные специализированные подразделения: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные.

Добавим, что за 16 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сейчас 19 казахстанских военнослужащих проходят службу в составе миротворчес­ких миссий ООН в Ливанской Республике, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.

#ООН #миротворцы #Голанские высоты

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