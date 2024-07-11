В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт Свежий выпуск 11 июля 2024 г. 2:10 3 Михаил Тё, Жамбылская область На улицах областного центра появилось полтора десятка новых автобусов фото автора Местные власти намерены сделать услуги общественного транспорта максимально удобными для населения. С этой целью введена карточная система оплаты проезда, ежегодно происходит замена устаревших автобусов на современные, отличающиеся гораздо большим комфортом и вместимостью. Многие пассажиры уже успели по достоинству оценить усилия городского акимата. Теперь дополнительно горожан будут обслуживать 15 новых автобусов. Во время торжественного митинга, посвященного их передаче компании-перевозчику, аким Тараза Бакытжан Орынбеков вручил ключи водителям автобусов ТОО «АулиеатаТрансПасс». – В городе ведется планомерная работа по обновлению и увеличению количества единиц общественного транспорта. Поставка новых автобусов – тому наглядный пример, – подчеркнул глава города, отметив, что автопарки областного центра призваны оказывать населению качественные услуги. По словам руководителя ТОО «АулиеатаТрансПасс» Рашида Пирманова, новые автобусы марки Isuzu, поставленные в город, выпущены в соседнем Узбекистане. Длина каждой машины составляет девять метров, общая вместимость – 70 человек. Автобусы оснащены пандусом и шестью устройствами видеонаблюдения. – Десять доставленных автотранспортных средств заменят устаревшие автобусы на маршруте № 29, остальные пять дополнят маршрут № 12. Таким образом, планируется сократить интервал движения автобусов на данном маршруте с 12 до восьми минут, – сказал глава товарищества. Для совершенствования пассажирских перевозок в Таразе разработан план мероприятий на 2023–2025 годы. В соответствии с ним в город ежегодно планируется доставлять по 70 новых автобусов. Для обновления подвижного состава автопарков в прошлом году в Тараз было доставлено 73 новых автобуса. Нынче в распоряжении областного центра оказалось уже 80 единиц современного общественного транспорта, так что плановый рубеж выполнен с превышением. Как выяснилось, и это не предел. До конца года планируется доставить еще 50 автобусов. #Тараз #автобусы #автопарк