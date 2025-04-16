Третий республиканский книжный фестиваль Aulieata Book «Кітап - ұлттық құндылық», посвященный Дню национальной книги, объединил писателей и поэтов, художников и дизайнеров, редакторов и корректоров, работников издательств и типографий, библиотекарей и, конечно, читателей.

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Фестиваль организован на базе Дома дружбы в рамках реализации проекта «Аулиеата – читающий регион», инициированного руководством области в начале текущего года.

Почетными гостями мероприятия стали советник Президента РК Малик Отарбаев, лауреат государственной молодежной премии «Дарын», поэт Жунис Ерлан, главный редактор издательства Steppe & World, лауреат премий «Рух» и имени Габита Мусрепова, писатель Дабей Ырысбек, обладатель Гран-при международного фестиваля «Шабыт», журналист Малик Максат и представитель Национальной академической библиотеки Нурбала Текесбаева.

Первыми посетителей встречают представители книжных магазинов, издательств и типографий. Их прилавки разместились во дворе здания учреждения. Они предлагают ознакомиться с новинками казахстанских авторов, наиболее популярными книгами на сегодняшний день в целом и готовой продукцией, выпускаемой на базе собственного производства.

На соседней площадке можно увидеть выставку, где представлены лучшие фотографии читателей, принявших участие в библиофотокроссе «Менің сүйікті кітабым», объявленном еще в марте.

Первый и второй этажи здания заняты выставочными стеллажами, книжными композициями и инсталляциями. Здесь также можно встретить аниматоров в образах героев известных сказок. Многих ребят особо заинтересовал уголок, посвященный творчеству Бауыржана Момышулы, Великой Отечественной войне и фронтовикам, защищавшим родную землю от посягательств врага. Не менее интересны оказались тематические зоны об Абае Кунанбаеве, Сансызбае Саргаскаеве, Шамши Калдаякове и других известных личностях.

Мероприятие началось с презентации новых книг. Председатель областного филиала Союза писателей РК, писатель и поэт Хамит Есаман представил авторов сборников стихов «Өлеңдерім өмірімнің айнасы» Магауию Аманкелдиева и «Сезім сыңғыры» Дамегуль Бакытжанову.

Программу фестиваля продолжили литературно-музыкальная композиция «Абай - дана, Абай - дара қазақта», подготовленная творческой молодежью, презентации, семинары и тренинги общественных организаций и издательств, церемония награждения 14 жамбылцев, прочитавших наибольшее число книг, встреча и автограф-сессия с участием известных авторов книг.

Для самых маленьких гостей мероприятия подготовили специальную площадку «Балаларға базарлық». Здесь юные читатели смогли увидеть театрализованные постановки сказок, насладиться танцевальными номерами и стать участниками игр, основанных на загадках, пословицах и поговорках.

Фестиваль рассчитан на два дня. Его заключительными аккордами станут айтыс молодых акынов, книжная ярмарка, workshop для начинающих клипмейкеров и специалистов по маркетингу в социальных сетях, а также презентация проекта «Книжный клуб «Ленивые читатели» - «Эффективное ленивое чтение», который был заимствован жамбылскими библиотекарями у коллег из столицы и предусматривает новые методы для развития навыков быстрого и эффективного чтения.