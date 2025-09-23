Девять инвестиционных проектов до 2028 года запланировано реализовать в городе Текели области Жетiсу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: edd.kz

Как сообщил аким региона Бейбит Исабаев во время встречи с населением, общая стоимость этих проектов составляет 59 млрд тенге. Их запуск позволит создать 257 новых рабочих мест.

«Крупнейший из проектов — модернизация энергетического комплекса Текели и строительство парогазовой установки стоимостью 46,8 млрд тенге. Реализация объекта рассчитана до 2026 года и обеспечит 15 постоянных рабочих мест» - сказал он.

В апреле текущего года завершен первый этап строительства парогазовой установки мощностью 24 МВт. До конца года планируется завершение второго этапа ещё на 12 МВт, а третий этап — мощностью 17 МВт/48 Гкал/ч — будет реализован в 2026 году.

В результате город Текели полностью обеспечит собственные потребности в электроэнергии и тепле, что значительно повысит энергетическую устойчивость и снизит зависимость от внешних поставок.

