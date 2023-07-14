В Темиртау готовятся к новому отопительному сезону и ищут возможность снизить дефицит тепла

– Чтобы его устранить, на ТЭЦ-2 ведется строительство котла № 7, – сообщил аким Темиртау Ораз Таурбеков. – После введения этого агрегата в эксплуатацию мы получим около 80 гигакалорий тепловой энергии. Параллельно ведутся переговоры с руководством КарГРЭС-1 о том, чтобы станция свой профицит тепла выдавала в город. Для этого намечено построить новую теплотрассу. Это даст Темиртау еще 30–35 гигакалорий. Остальные вопросы мы решим, подключив дома частного сектора и объекты бизнеса к газовым сетям, а также за счет снижения сверхнормативных потерь на тепловых сетях. Сегодня они доходят до 30%.

КарГРЭС-1 и ТЭЦ-2 принадлежат частникам, а вот тепловые магистрали находятся на балансе города. Поэтому власти Темиртау сделали ставку на их ремонт и модернизацию. Это поможет снизить тепловые потери и улучшить отопление домов горожан. Сейчас в городе металлургов идет масштабная ремонтная кампания. На нее выделено около 5 млрд тенге, причем 1,2 млрд из них – из республиканского бюджета.

Подрядчики меняют трубы одновременно на шести участках тепловых магистралей. Работа на двух из них идет в рамках проектов, которые были начаты еще в 2022 году. Один из них – это реконструкция аварийного трубопровода по проспекту Металлургов, который обеспечивает теплом почти треть Темиртау. Его протяженность – 6,2 км. Общая стоимость проекта – 4,5 млрд тенге. В прошлом году подрядчик – компания «АП-Импекс» из Акмолинской области – работал здесь ни шатко, ни валко, поэтому не успел к наступлению холодов.

– На этот год нам осталось завершить 450 метров тепловой магистрали по проспекту Металлургов, – сказал аким Темиртау. – Это участки трубопровода, которые проходят под перекрестками автомобильных дорог. На двух из них мы уже работу завершили, на третьем, на пересечении проспекта Металлургов и улицы Абая, начнем в ближайшее время. До конца июля реконструкция закончится. А в сентябре, после опрессовки, третья тепловая магистраль будет введена в эксплуатацию.

Что же касается новых проектов, то в их рамках подрядчики делают капремонты на четырех участках тепловых сетей общей протяженностью около 12 км. Используются стальные прямошовные трубы российского производства. Их поставляют в Казахстан, а затем на местных предприятиях наносят слой изоляции из пенополиуретана и полиэтиленовую оболочку. Производитель дает на них гарантию – 30 лет.

– Эти трубы оснащены системой оперативного дистанционного контроля, – пояснил технический директор ТОО «Компания «НурайСтрой» Ержан Молдыбаев. – Если вдруг труба начнет намокать, то сразу подается сигнал в центральную диспетчерскую. У эксплуатирующей организации будет аппарат дистанционного управления, который даст возможность определить аварийное место моментально и устранить его точечно. Пока такой диспетчерской в Темиртау нет.

Работая на участке теплотрассы, который проходит вдоль городского рынка, подрядчик столкнулся с серьезной проблемой. Во время копания траншеи выяснилось, что тепловая магистраль будет проходить слишком близко к опорам высоковольтных линий электропередачи. А это опасно и запрещено СНиПами. Необходимо менять проектное решение.

– Мы отправили письмо в городской отдел ЖКХ, а он обратился к проектировщику за разрешением изменить трассу, – сообщил представитель подрядной организации «Таир» Асылбек Жантурсунов. – Теперь мы ждем ответа, потому что по санитарным нормам теплотрассы рядом с линиями электропередачи быть не должно.

Благодаря нынешней ремонтной кампании удастся снизить общий уровень изношенности сетей Темиртау с 75 до 67%. Подрядные организации, которые занимаются реконструкцией теплотрасс, укладываются в графики производства работ. Однако только их усилий недостаточно, для того чтобы улучшить систему отопления города металлургов. Важно, чтобы к новому отопительному сезону добросовестно готовились и энергетики на Темиртауской ТЭЦ-2. Здесь запланированы капитальные ремонты трех энергетических и двух водогрейных котлов. Между тем строительство нового котлоагрегата № 7 идет с задержкой. Это вызывает серьезные опасения и у жителей Темиртау, и у местных властей.