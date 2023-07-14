В Темиртау готовятся к новому отопительному сезону и ищут возможность снизить дефицит тепла

Общество
322
Елена Мартынова, Карагандинская область

В Темиртау с населением в 180 тыс. человек сложная ситуация с отоплением. Тепловые сети находятся в плачевном состоянии. Уровень их изношенности превышает 70%. Местная ТЭЦ-2, принадлежащая компании «АрселорМиттал Темиртау», не в состоянии обеспечить весь город теплом. Устаревшее оборудование, которое много лет не видело капитального ремонта, не выдерживает нагрузки и выходит из строя. Дефицит тепловой энергии в настоящее время по Темиртау составляет около 200 Гкал.

фото пресс-службы акимата Карагандинской области

– Чтобы его устранить, на ТЭЦ-2 ведется строительство котла № 7, – сообщил аким Темиртау Ораз Таурбеков. – После введения этого агрегата в эксплуатацию мы получим около 80 гигакалорий тепловой энергии. Параллельно ведутся переговоры с руководством КарГРЭС-1 о том, чтобы станция свой профицит тепла выдавала в город. Для этого намечено построить новую теплотрассу. Это даст Темиртау еще 30–35 гигакалорий. Остальные вопросы мы решим, подключив дома частного сектора и объекты бизнеса к газовым сетям, а также за счет снижения сверхнормативных потерь на тепловых сетях. Сегодня они доходят до 30%.

КарГРЭС-1 и ТЭЦ-2 принадлежат частникам, а вот тепловые магистрали находятся на балансе города. Поэтому власти Темиртау сделали ставку на их ремонт и модернизацию. Это поможет снизить тепловые потери и улучшить отопление домов горожан. Сейчас в городе металлургов идет масштабная ремонтная кампания. На нее выделено около 5 млрд тенге, причем 1,2 млрд из них – из республиканского бюджета.

Подрядчики меняют трубы одновременно на шести участках тепловых магистралей. Работа на двух из них идет в рамках проектов, которые были начаты еще в 2022 году. Один из них – это реконструкция аварийного трубопровода по проспекту Металлургов, который обеспечивает теплом почти треть Темиртау. Его протяженность – 6,2 км. Общая стоимость проекта – 4,5 млрд тенге. В прошлом году подрядчик – компания «АП-Импекс» из Акмолинской области – работал здесь ни шатко, ни валко, поэтому не успел к наступлению холодов.

– На этот год нам осталось завершить 450 метров тепловой магистрали по проспекту Металлургов, – сказал аким Темиртау. – Это участки трубопровода, которые проходят под перекрестками автомобильных дорог. На двух из них мы уже работу завершили, на третьем, на пересечении проспекта Металлургов и улицы Абая, начнем в ближайшее время. До конца июля реконструкция закончится. А в сентябре, после опрессовки, третья тепловая магистраль будет введена в эксплуатацию.

Что же касается новых проектов, то в их рамках подрядчики делают капремонты на четырех участках тепловых сетей общей протяженностью около 12 км. Используются стальные прямошовные трубы российского производства. Их поставляют в Казахстан, а затем на местных предприятиях наносят слой изоляции из пенополиуретана и полиэтиленовую оболочку. Производитель дает на них гарантию – 30 лет.

– Эти трубы оснащены системой оперативного дистанционного контроля, – пояснил технический директор ТОО «Компания «НурайСтрой» Ержан Молдыбаев. – Если вдруг труба начнет намокать, то сразу подается сигнал в центральную диспетчерскую. У эксплуатирующей организации будет аппарат дистанционного управления, который даст возможность определить аварийное место моментально и устранить его точечно. Пока такой диспетчерской в Темиртау нет.

Работая на участке теплотрассы, который проходит вдоль городского рынка, подрядчик столкнулся с серьезной проблемой. Во время копания траншеи выяснилось, что тепловая магистраль будет проходить слишком близко к опорам высоковольтных линий электропередачи. А это опасно и запрещено СНиПами. Необходимо менять проектное решение.

– Мы отправили письмо в городской отдел ЖКХ, а он обратился к проектировщику за разрешением изменить трассу, – сообщил представитель подрядной организации «Таир» Асылбек Жантурсунов. – Теперь мы ждем ответа, потому что по санитарным нормам теплотрассы рядом с линиями электропередачи быть не должно.

Благодаря нынешней ремонтной кампании удастся снизить общий уровень изношенности сетей Темиртау с 75 до 67%. Подрядные организации, которые занимаются реконструкцией теплотрасс, укладываются в графики производства работ. Однако только их усилий недостаточно, для того чтобы улучшить систему отопления города металлургов. Важно, чтобы к новому отопительному сезону добросовестно готовились и энергетики на Темиртауской ТЭЦ-2. Здесь запланированы капитальные ремонты трех энергетических и двух водогрейных котлов. Между тем строительство нового котлоагрегата № 7 идет с задержкой. Это вызывает серьезные опасения и у жителей Темиртау, и у местных властей.

#строительство #ТЭЦ #Темиртау #ЖКХ #отопление

Популярное

Все
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Спасатели и полицейские Астаны ежедневно патрулируют пляжи города, чтобы предотвратить трагедии
Отечественные историки и археологи готовы претворить в жизнь большой проект – написать подробную историю области Улытау
Далеко не каждое село может похвалиться наличием собственного музея и тем более вековыми памятниками истории и архитектуры
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
В Казахстане активная и образованная молодежь понимает, что знания, языков в том числе, – это тренд, это будущее
Нужно с чего-то начинать
В Темиртау готовятся к новому отопительному сезону и ищут возможность снизить дефицит тепла
У определенной части горожан появился дополнительный шанс ускорить решение жилищного вопроса
Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего» прошел в Астане
Сделаем Казахстан узнаваемым
Весна в сердце
Где бывали, что видали?
Чем старше дама, тем вкуснее борщ!
«Алматы закрыт на ремонт!»
Мера вынужденная, но необходимая
Порядок в медиапространстве
Рабочий класс – становой хребет экономики
Поэма о трудовом подвиге
От любви до ненависти…
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
Пожар в Баянаульском заповеднике вспыхнул из-за молнии
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в третий круг Уимблдона-2023
МАЭК снова перестал работать
До 42 градусов: синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре сегодня, 7 июля
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
В Астане выбрали самого сильного мужчину
Роман Скляр проверил ремонт тепловых и водопроводных сетей
Рыбакина обыграла вторую соперницу на Уимблдоне-2023
Роман Скляр посетил Балхашскую ТЭЦ
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города

Читайте также

Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству…
У определенной части горожан появился дополнительный шанс у…
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахс…
В Казахстане активная и образованная молодежь понимает, что…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]