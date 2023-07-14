В Темиртау готовятся к новому отопительному сезону и ищут возможность снизить дефицит тепла
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Елена Мартынова, Карагандинская область
В Темиртау с населением в 180 тыс. человек сложная ситуация с отоплением. Тепловые сети находятся в плачевном состоянии. Уровень их изношенности превышает 70%. Местная ТЭЦ-2, принадлежащая компании «АрселорМиттал Темиртау», не в состоянии обеспечить весь город теплом. Устаревшее оборудование, которое много лет не видело капитального ремонта, не выдерживает нагрузки и выходит из строя. Дефицит тепловой энергии в настоящее время по Темиртау составляет около 200 Гкал.