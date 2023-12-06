В тройке сильнейших!

Статьи
344
Мира Алипинова

Впервые в истории казахстанский флаг трижды поднимался на World Robot Olympiad.

Историческая новость с символичной пометкой «Сүйінші!» прилетела из панамской столицы: впервые сразу три отечественные команды поднялись на заветный пьедестал World Robot Olympiad.

В общем медальном зачете национальная сборная Казахстана вошла в тройку лидеров, заняв второе место и пропустив вперед только абсолютного лидера – малазийскую команду. По традиции победителями и призерами WRO становятся юные робототехники Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, США и Германии.

Амир Карабаев и Ансар Саурбаев из столичной школы «Роботек» принесли стране «серебро» WRO 2023 в категории Future Engineers. Вагиз Дисембаев и Жанарыс Капаров, тоже из «Роботека», пополнили медальную копилку Казахстана панамской «бронзой». На пьедестал почета поднялись Максим Усольцев и Динмухамед Абдиев из Назарбаев Интеллектуальной школы города Кызылорды, ставшие третьими в категории Robomission.

Все они завоевали олимпийские лицензии на национальном чемпионате WRO, показав, что они лучшие в стране. А в Панаме подтвердили, что их знания и инженерная креативность абсолютно соответствуют мировым стандартам.

Первыми ребят, которые только поднялись на пьедестал почета в Convention Center, обняли их тренеры Владимир Усольцев, Мирас Муратканов и Серик Ахметов.

Сегодня искусственный интеллект каждый день меняет мир, поэтому глобальная повестка World Robot Olympiad посвящена тому, как сделать сотрудничество человека и робота успешным и безопасным. Главные темы WRO по традиции связаны с Целями устойчивого развития ООН. Тема 2023 года стала знаковой для всех стран – Connecting the World («Соединяя мир»), команды работали с роботами, создающими инфраструктуру и логистику цифровой индустрии.

На главные старты года в Панаме вышли самые успешные и амбициозные команды робототехников из более чем 80 стран. А самым ярким событием открытия, тоже по традиции, стал парад государственных флагов, с которыми лучшие робототехники мира летели и ехали тысячи километров. За три дня на мировом финале World Robot Olympiad наши робототехники продемонстрировали креативные инженерные решения и высокую мотивацию.

На полях Всемирной робототехнической олимпиады исполнительный директор столичной компании «Роботек» Санжар Шалкарбеков подписал меморандумы о сотрудничестве с известными школами и клубами робототехники Соединенных Штатов Америки, Китая, Азербайджана, также обсудил стратегическое партнерство с руководителями авторитетных международных организаций.

Генеральный секретарь World Robot Olympiad Клаус Кристенсен высоко оценил масштабные проекты «Роботека» по продвижению в стране глобальной миссии WRO, STEM-образования и робототехники. Клаус Кристенсен особо отметил востребованный проект Ozyq Urpaq по обучению преподавателей информатики и школьников и расширению интереса к робототехнике. Готовность к масштабному сотрудничеству с «Роботеком» подтвердили известный в США центр образовательных услуг в области STEM Chasewood Learning, средняя школа Синтая № 19 из китайского Хэбэя, азербайджанская инженерная академия робототехники AREA. Президент Chasewood Learning Уильям Вонг признался, что искренне впечатлен высокими стандартами и достижениями казахстанской команды.

Вдохновленные Connecting the World и мировыми достижениями ученики «Роботека» сразу после возвращения из Панамы начали работу над новым проектом, они создают учебную модель робота-машины, которая сможет передавать изображение через камеру по сетям 5G.

#олимпиада #робототехника #РК #WRO 2023

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

Столичных спортсменов-победителей чемпионата мира по киокуш…
Что сделано по посланию Президента?
Судебная система в контексте реформ
Антикор: отвечая на вызовы времени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]