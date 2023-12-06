В тройке сильнейших!

Историческая новость с символичной пометкой «Сүйінші!» прилетела из панамской столицы: впервые сразу три отечественные команды поднялись на заветный пьедестал World Robot Olympiad.

В общем медальном зачете национальная сборная Казахстана вошла в тройку лидеров, заняв второе место и пропустив вперед только абсолютного лидера – малазийскую команду. По традиции победителями и призерами WRO становятся юные робототехники Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, США и Германии.

Амир Карабаев и Ансар Саурбаев из столичной школы «Роботек» принесли стране «серебро» WRO 2023 в категории Future Engineers. Вагиз Дисембаев и Жанарыс Капаров, тоже из «Роботека», пополнили медальную копилку Казахстана панамской «бронзой». На пьедестал почета поднялись Максим Усольцев и Динмухамед Абдиев из Назарбаев Интеллектуальной школы города Кызылорды, ставшие третьими в категории Robomission.

Все они завоевали олимпийские лицензии на национальном чемпионате WRO, показав, что они лучшие в стране. А в Панаме подтвердили, что их знания и инженерная креативность абсолютно соответствуют мировым стандартам.

Первыми ребят, которые только поднялись на пьедестал почета в Convention Center, обняли их тренеры Владимир Усольцев, Мирас Муратканов и Серик Ахметов.

Сегодня искусственный интеллект каждый день меняет мир, поэтому глобальная повестка World Robot Olympiad посвящена тому, как сделать сотрудничество человека и робота успешным и безопасным. Главные темы WRO по традиции связаны с Целями устойчивого развития ООН. Тема 2023 года стала знаковой для всех стран – Connecting the World («Соединяя мир»), команды работали с роботами, создающими инфраструктуру и логистику цифровой индустрии.

На главные старты года в Панаме вышли самые успешные и амбициозные команды робототехников из более чем 80 стран. А самым ярким событием открытия, тоже по традиции, стал парад государственных флагов, с которыми лучшие робототехники мира летели и ехали тысячи километров. За три дня на мировом финале World Robot Olympiad наши робототехники продемонстрировали креативные инженерные решения и высокую мотивацию.

На полях Всемирной робототехнической олимпиады исполнительный директор столичной компании «Роботек» Санжар Шалкарбеков подписал меморандумы о сотрудничестве с известными школами и клубами робототехники Соединенных Штатов Америки, Китая, Азербайджана, также обсудил стратегическое партнерство с руководителями авторитетных международных организаций.

Генеральный секретарь World Robot Olympiad Клаус Кристенсен высоко оценил масштабные проекты «Роботека» по продвижению в стране глобальной миссии WRO, STEM-образования и робототехники. Клаус Кристенсен особо отметил востребованный проект Ozyq Urpaq по обучению преподавателей информатики и школьников и расширению интереса к робототехнике. Готовность к масштабному сотрудничеству с «Роботеком» подтвердили известный в США центр образовательных услуг в области STEM Chasewood Learning, средняя школа Синтая № 19 из китайского Хэбэя, азербайджанская инженерная академия робототехники AREA. Президент Chasewood Learning Уильям Вонг признался, что искренне впечатлен высокими стандартами и достижениями казахстанской команды.

Вдохновленные Connecting the World и мировыми достижениями ученики «Роботека» сразу после возвращения из Панамы начали работу над новым проектом, они создают учебную модель робота-машины, которая сможет передавать изображение через камеру по сетям 5G.