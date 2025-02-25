В центре внимания – люди труда

Конкурс, организованный Министерством культуры и информации в рамках Года рабочих профессий, призван показать значимость труда через художественные произведения. Авторы могут раскрыть преданность и любовь трудящихся к своему делу, уникальность каждой профессии. Произведения должны отражать внутренний мир людей труда, их переживания, мечты и вызовы, с которыми им приходится сталкиваться каждый день. Конкурс предоставляет авторам возможность создавать яркие образы людей труда, раскрывать черты их характера, позволившие им добиться успехов в своей профессии. От одного автора принимается только одно ранее неопубликованное произведение в любом жанре.

Победителя определит комиссия в составе известных писателей и общественных деятелей. Прием заявок открыт до августа 2025 года.

Предлагаемые на конкурс произведения принимаются по адресу: 050016, г. Алматы, ул. Пушкина, 2⁄76 (Национальная государственная книжная палата РК). Электронная почта: erlikpenenbekdastany@gmail.com.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7727-397-61-97, +7727-397-61-15.