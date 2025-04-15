собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Телеканал «Туркестан» подготовил и выпустил первый казахский мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Аниматоры назвали его «Стражи Туркестана». Автор идеи — Гасыр Куралбай, сотрудник телеканала. Специалист по искусственному интеллекту создал первую серию мультфильмов за 7 дней. Самое интересное, что на первую серию было потрачено всего 70 тыс. тенге.

По словам Гасыра, на подписку платной версии программы искусственного интеллекта было потрачено 100 долларов, а на запись саундтрека к мультфильму еще 20 тыс. тенге.

Гасыр Куралбай поделился дальнейшими планами, отметив, что уже готовится следующая серия мультфильма. В будущем он планирует снять полноценный коммерческий мультфильм, который будет демонстрироваться в кинотеатрах.

Сюжет фильма состоит из действий мифологических героев, которые защищают священный город Туркестан от опасностей и воспитывают детей в духе нравственности и культуры.