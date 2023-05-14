В Турции проходят выборы президента и парламента

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В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата. 

Фото: apa.az

В Турции сегодня, 14 мая, проходит голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Агентство "Анадолу". 

Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 17:00 по местному времени.

Всего в стране установлены 191 885 урн для голосования.

В Турции и за рубежом проголосуют более 64,1 миллиона избирателей. Около 4,9 миллиона человек проголосуют впервые.
Избирателям выдаются 2 бюллетеня: за президента и депутатов. 

ЦИК Турции принял необходимые меры для проведения голосования в 11 провинциях страны, пострадавших от февральских землетрясений. В этих регионах урны для голосования установлены в специальных контейнерах и школах.

В голосовании на зарубежных участках могут участвовать более 3,4 млн человек. Для них были сформированы избирательные комиссии в 73 странах и 156 иностранных представительствах. 

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган.

Председатель партии “Родина”, кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры 11 мая.

Для участия в выборах зарегистрированы 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур.

#выборы #Турция #президент

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