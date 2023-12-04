В Турции зарегистрировали землетрясение

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На западе Турции произошло землетрясение, ощущалось в Стамбуле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: из открытых источников

Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в европейской части Стамбула.

Как минимум три толчка ощущались около 10.43 по местному времени (13.43 по времени Астаны).

По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда землетрясения составила 5,1, эпицентр находился у города Муданья провинции Бурса, очаг залегал на глубине чуть меньше 5 километров.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X, что специалисты уже начали проверки на предмет ущерба после землетрясения.

#Турция #землетрясение #Стамбул

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