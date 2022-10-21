В Верховном суде прокомментировали информацию о госслужащих, замеченных в казино

Судей Верховного суда Казахстана и сотрудников аппарата ВС РК нет среди посещавших игорные заведения города Конаева. Об этом заявили в Верховном суде, сообщает Kazpravda.kz.

«Касательно распространенного в соцсетях письма прокуратуры Алматинской области разъясняю следующее.

Информация о посещении игорных заведений 7 представителями Верховного суда не соответствует действительности.

Мы обратились в прокуратуру Алматинской области и попросили исправить эту ошибку.

Еще раз хочу отметить, ни судей Верховного суда, ни сотрудников аппарата Верховного суда в этом списке нет», – обозначил заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Елдос Жумаксанов.

Он уточнил, что в судебной системе работают 2 286 судей и 6 015 госслужащих. И речь идет 3 судьях и 4 госслужащих регионов.

«По судьям. Один из них в 2020 году был уволен по отрицательным мотивам.

Судебное жюри рекомендовало освободить и второго судью от занимаемой должности по другим основаниям.

Третий судья в 2021 году по рекомендации Комиссии по качеству правосудия переведен из суда Алматы в районный суд сельской местности с наименьшей нагрузкой. По настоящему факту материалы данного судьи будут переданы на рассмотрение Комиссии по судейской этике.

Налицо, что судебная система избавляется от случайных и недостойных судей», – акцентировал представитель ВС.

Что касается госслужащих из информации, то один сотрудник из судебной системы уволился по собственному желанию в 2021 году. А в отношении остальных начаты служебные расследования, заключил Жумаксанов.

Напомним, прокуратура Алматинской области установила 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения города Конаева во время службы и потративших на азартные игры 507 млн тенге.

Среди госорганов, чьи госслужащие тратили деньги в казино, в информации надзорного органа значился и Верховный суд РК.