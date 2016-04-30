В ЮКО открылся туристический информационный центр "Ontustik Tourism Center"

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В Шымкенте в рамках международного инвестиционного форума "Ontustik Invest-2016" прошло торжественное открытие туристско-информационного центра "Ontustik Tourism Center", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-служба акима ЮКО.
Центр, обеспечивающий информацией туристов, будет оказывать услуги населению и гостям по шести направлениям.
"Особенность центра в том, что он будет обслуживать жителей и гостей региона по принципу "одного окна", где будут сконцентрированы представители туроператоров, гиды-переводчики, миграционная служба и транспортные компании. Таким образом, у туристов будет возможность получать комплекс услуг в этом направлении, также будет работать круглосуточный саll-центр", – говорится в сообщении.
В информации отмечается, что все информационные услуги будут бесплатными. По словам директора учреждения Жасулана Толебекова, в республике больше нет подобных центров, работающих по такому принципу.
Открытие "Ontustik tourism center" особо актуально в преддверии международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" и Универсиады-2017.