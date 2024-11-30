В Жамбылской области стартовало строительство завода компонентов для ВЭС

В Шуском районе начато строительство завода по производству компонентов для ветровых электростанций, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жамбылской области

В церемонии закладки фундамента завода, который не имеет аналогов в Центральной Азии, приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, вице-министр энергетики РК Ильяс Бакытжан, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй и исполнительный президент Sany Renewable Energy Чжоу Фугуй.

Предприятие будет построено на территории специальной экономической зоны «Jibek Joly».

Инвестиционный проект реализуется китайской компанией Sany Renewable Energy совместно с ТОО «Самрук-Қазына Инвест». Стоимость проекта - 53,6 млрд. тенге.

Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года. Планируется создать около 300 новых рабочих мест. Проектная мощность - оборудование для ВЭС на 2 ГВт.

Продукция предприятия будет ориентирована на обеспечение потребности внутреннего рынка и на экспорт.

Инвестиционный портфель Жамбылской области включает 80 проектов на сумму 3,3 трлн. тенге, планируется создать 6 362 новых рабочих места. Кроме того, реализуется 12 инвестиционных проектов на сумму 1,6 трлн. тенге с созданием 4500 новых рабочих мест.

В 2024 году планируется реализовать 35 инвестиционных проектов на сумму 214 млрд. тенге с созданием 1 453 рабочих мест. На сегодняшний день запущены 20 проектов на сумму 146,7 млрд. тенге, создано 674 рабочих места.

Стоит отметить, что Жамбылская область является лидером в стране по развитию возобновляемых источников энергии. В настоящее время функционирует 22 ВИЭ мощностью 571,3 МВт. В том числе 6 гидроэлектростанций (24,4 МВт), 10 ветровых электростанций (275,6 МВт), 6 солнечных электростанций (251,25 МВт).

За 10 месяцев 2024 года производство электроэнергии составило 588,4 млн. кВт/ч.

Совместно с иностранными компаниями планируется строительство крупных ветровых электростанций в Мойынкумском, Таласском, Сарысуском районах.

В этот день аким области ознакомился с работой СЭЗ «Jibek Joly», в частности, проинспектировал ход строительства предприятий «Taraz Gelatin» (желатин, мыло, обработка кожи), «JVictorNewEnergy» (производство кремния), «Kazakhstan Hydrogen Peroxide» (производство перекиси водорода).

Всего на территории СЭЗ планируется реализовать 19 проектов. На сегодняшний день запущено 3 предприятия, ведутся строительные работы по 7-ми проектам.