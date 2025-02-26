В ЗКО начальник департамента оштрафован за вмешательство в бизнес

В Западно-Казахстанской области руководитель департамента привлечен к ответственности за незаконное вмешательство в деятельность предпринимателя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Западно-Казахстанской области начальник Департамента технического регулирования и метрологии был привлечен к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

В январе 2025 года департамент вынес приказ о приостановлении действия декларации ТОО «Уральский молочный завод» на месяц, что нарушало права предпринимателя.

После анализа прокуратурой области выяснилось, что требование департамента о внесении информации о компонентах с генетически модифицированными организмами в продукцию было необоснованным, так как маркировка таких сведений осуществляется на добровольной основе.

На основании этого прокуратура подала протест, и 12 февраля 2025 года приказ был отменен. Кроме того, руководитель департамента был оштрафован на 196 600 тенге за незаконное вмешательство в деятельность предприятия.