В ЗКО начальник департамента оштрафован за вмешательство в бизнес

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В Западно-Казахстанской области руководитель департамента привлечен к ответственности за незаконное вмешательство в деятельность предпринимателя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Западно-Казахстанской области начальник Департамента технического регулирования и метрологии был привлечен к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

В январе 2025 года департамент вынес приказ о приостановлении действия декларации ТОО «Уральский молочный завод» на месяц, что нарушало права предпринимателя.

После анализа прокуратурой области выяснилось, что требование департамента о внесении информации о компонентах с генетически модифицированными организмами в продукцию было необоснованным, так как маркировка таких сведений осуществляется на добровольной основе.

На основании этого прокуратура подала протест, и 12 февраля 2025 года приказ был отменен. Кроме того, руководитель департамента был оштрафован на 196 600 тенге за незаконное вмешательство в деятельность предприятия.

#ЗКО #штраф #бизнес

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