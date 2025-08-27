Под председательством главы региона Бериκа Уали состоялось заседание акимата, в ходе которого был рассмотрен вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону. В совещании приняли участие руководители областных управлений, акимы районов и городов, главы региональных департаментов.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства облас­ти Абай Раджана Сейтканова, в этом году в трех городах и пяти районах области проводятся работы по модернизации и ремонту 23 источников теплоснабжения и 24 км тепловых сетей на общую сумму 11,8 млрд тенге. Основная часть средств выделена из правительственного резерва, областного и республиканского бюджетов, а также Национального фонда.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов в Семее проводят ремонт на ­ТЭЦ-1 и 21 котельной, идут работы на 13 источниках теплоснабжения и 4,2 км тепловых сетей. В Жарминском районе в котельной «Солнечная» устанавливают новые котлы, а в селе Шуак ремонтируют котельные. В городе Аягоз в центральной котельной монтируются новые мощные установки, ремонтируется 5,2 км тепловых сетей. В Курчатове планируется модернизировать четыре источника теплоснабжения. Предусмот­рено финансирование ремонта 330 автономных котельных, включая учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты.

По итогам совещания аким области дал конкретные поручения по усилению подготовки к предстоящему отопительному сезону. Акимам городов и районов поручено взять на строгий контроль все социальные и жилые объекты, обеспечить доставку угля в бюджетные организации до 15 сентября, а населению – разъяснить необходимость формирования запасов топлива до начала октября.

– По прогнозу синоптиков в этом году на востоке страны зима наступит рано, и морозы будут сильными. В связи с этим каждый аким обязан держать на строгом контроле готовность к отопительному сезону всех бюджетных и небюджетных объектов. На прошлой неделе советник Премьер-министра Ермек Маржикпаев проверил ход подготовки к отопительному сезону. Администрация Президента также держит этот вопрос на контроле. Поэтому мы должны уделить особое внимание вопросам теплоснабжения, – сказал Берик Уали.