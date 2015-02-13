Вакцинацию от кори внепланово проведут на востоке Казахстана

С 16 февраля в Восточном Казахстане начнется дополнительная вакцинация подростков от кори, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.
"Для того чтобы остановить распространение заболевания, в Министерстве здравоохранения и социального развития РК приняли решение о бесплатной вакцинации молодежи в возрасте от 15 до 19 лет. Вакцина – из Индии. Прививки будут сделаны с разрешения родителей и только после осмотра терапевта", – пояснил заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Сергей Попов.
Причиной вспышки вируса в нашей стране, по его словам, является внутренняя и внешняя миграция.
В целом по Казахстану, говорят медики, повышенная заболеваемость корью регистрируется с 2012 года. "За два года произошло более 400 случаев заражения, – приводит данные руководитель эпидемиологического отдела департамента по защите прав потребителей ВКО Дина Бажигалиева. – В нашем регионе также отмечен рост заражения инфекцией. За последние два года у нас болезнь подхватили 48 человек, среди них – 19 детей в возрасте до года. Случаев болезни со смертельным исходом не было".
Между тем, по сообщениям телеканала КТК, в Темиртау 18 студентов медколледжа попали в больницу после прививки от кори. Всего вакцинировали 178 студентов. С такой реакцией на прививку от кори, признаются темиртауские медики, они столкнулись впервые.
Директор колледжа Светлана Брамонтова предположила, что проблема может быть в качестве вакцины от кори. Чиновники со своей стороны заверяют, что вакцину индийского производства тщательно проверяли и ничего плохого не нашли.
"Реакцию, которую мы наблюдали вчера – это вариант нормы. Реакция организма на введение чужеродного белка для выработки иммунитета", – сказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ернар Нурлыбаев.
Спустя сутки все студенты почувствовали себя хорошо. Но их пока оставили под присмотром врачей в больнице.
В управлении здравоохранения отмечают, что вакцинация – практически единственный способ уберечься от заражения корью, которая может стать причиной появления серьезных осложнений – от пневмонии до параэнцефалита.
"Для того чтобы остановить распространение заболевания, в Министерстве здравоохранения и социального развития РК приняли решение о бесплатной вакцинации молодежи в возрасте от 15 до 19 лет. Вакцина – из Индии. Прививки будут сделаны с разрешения родителей и только после осмотра терапевта", – пояснил заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Сергей Попов.
Причиной вспышки вируса в нашей стране, по его словам, является внутренняя и внешняя миграция.
В целом по Казахстану, говорят медики, повышенная заболеваемость корью регистрируется с 2012 года. "За два года произошло более 400 случаев заражения, – приводит данные руководитель эпидемиологического отдела департамента по защите прав потребителей ВКО Дина Бажигалиева. – В нашем регионе также отмечен рост заражения инфекцией. За последние два года у нас болезнь подхватили 48 человек, среди них – 19 детей в возрасте до года. Случаев болезни со смертельным исходом не было".
Между тем, по сообщениям телеканала КТК, в Темиртау 18 студентов медколледжа попали в больницу после прививки от кори. Всего вакцинировали 178 студентов. С такой реакцией на прививку от кори, признаются темиртауские медики, они столкнулись впервые.
Директор колледжа Светлана Брамонтова предположила, что проблема может быть в качестве вакцины от кори. Чиновники со своей стороны заверяют, что вакцину индийского производства тщательно проверяли и ничего плохого не нашли.
"Реакцию, которую мы наблюдали вчера – это вариант нормы. Реакция организма на введение чужеродного белка для выработки иммунитета", – сказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ернар Нурлыбаев.
Спустя сутки все студенты почувствовали себя хорошо. Но их пока оставили под присмотром врачей в больнице.
В управлении здравоохранения отмечают, что вакцинация – практически единственный способ уберечься от заражения корью, которая может стать причиной появления серьезных осложнений – от пневмонии до параэнцефалита.