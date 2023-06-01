Валютчиков выявили у таможенного поста в Туркестанской области
67
Факты незаконного обмена валюты пресекли полицейские Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
В Сарыагашском районе сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и местной полицейской службой ДП области выявили 9 человек, которые незаконно обменивали деньги у таможенного поста «Жибек жолы».
В результате на семерых были составлены административные протоколы по статье «Приставание в общественных местах», остальные двое привлечены по статье «Торговля в неустановленных местах». Наложены штрафы.
С правонарушителями провели профилактическую беседу.