Валютчиков выявили у таможенного поста в Туркестанской области

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

В Сарыагашском районе сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и местной полицейской службой ДП области выявили 9 человек, которые незаконно обменивали деньги у таможенного поста «Жибек жолы».

В результате на семерых были составлены административные протоколы по статье «Приставание в общественных местах», остальные двое привлечены по статье «Торговля в неустановленных местах». Наложены штрафы.

С правонарушителями провели профилактическую беседу.