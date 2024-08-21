Вам пакет. Экологический!

– Мы напоминали жителям о том, что полиэтиленовые пакеты разлагаются сотни лет, – рассказывает руководитель фронт-офиса волонтерства Анастасия Волкова. – Экологический ущерб от этого огромный. Полиэтиленовые пакеты уносятся ветром, забивают сточные каналы, попадают в реки и озера, разлетаются в районе мусорных баков, загрязняют жилые территории. Мы, молодежь Северо-Казахстанской области, не можем оставаться в стороне от этой злободневной проблемы.

Участники акции спрашивали у прохожих, какими пакетами они чаще всего пользуются, объясняли вред от полиэтилена и пластика, говорили о пользе экосумок и шопперов, дарили полезные сумки. Суть акции в том и заключалась, чтобы жители сознательно согласились обменять свои полиэтиленовые пакеты на экологические, которые можно использовать неоднократно.

– Мы призывали также развивать экопривычки, чтобы тем самым защитить планету от загрязнения, – говорит Анастасия Волкова. – Еще мы разработали три мусорных ящика – «Бумага», «Стекло», «Пластик», чтобы наши люди учились сортировать мусор. Жители охотно подходили, правильно выбрасывали свой мусор, получали за это символический подарок – шоколадки под названием «Таза Қазақстан». В итоге за первый день акции прохожие наполнили восемь коробок пластиком, четыре ящика – бумагой и два ящика – стеклом.

Волонтеры охватили своим вниманием 150 человек, раздали 150 экопакетов (сумок). Полезная инициатива под названием «Наше решение – меньше загрязнения!» будет проходить еще два дня.