Администрация президента США Дональда Трампа официально разрешила Nvidia Corp. поставлять в Китай чипы H200, использующиеся для поддержки ИИ-технологий, однако определила ряд условий. Об этом сообщило Минторговли США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.ru

В частности, компания должна обеспечить достаточное предложение ИИ-чипов в США, а ее китайские клиенты обязаны подтвердить наличие надлежащих процедур безопасности и не могут использовать эти компоненты в военных целях, говорится в регламенте.

Nvidia должна будет проводить тестирование своей продукции в независимой лаборатории в США, чтобы подтвердить соответствие чипов заявленным характеристикам производительности перед их отправкой в Китай. Кроме того, поставки в КНР могут составлять не более 50% объема, проданного американским клиентам Nvidia.

Власти США одобрили эти поставки, чтобы позволить Nvidia конкурировать в Китае с местными производителями чипов. В Вашингтоне считают, что экспорт чипов H200 не позволит Пекину вырваться вперед в гонке за ИИ, поскольку этот продукт является далеко не самым передовым решением Nvidia, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, правительство США будет получать 25% от продаж чипов Nvidia в соответствии с условиями сделки, согласованной в конце прошлого года.

По данным источников Reuters, таможенные органы Китая на этой неделе запретили ввоз чипов H200 в страну. Кроме того, китайские чиновники провели совещания с представителями технологических компаний, напрямую указав им не покупать эти чипы без крайней необходимости, сообщили источники агентства.