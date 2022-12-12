Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова передано в суд

Общество

Перед судом предстанут Курмангалиев А., Бурканов Р., Рахимова Д.,Ча А., Рустемов Т., Касенов С., Султанбаев Н., Шерниязов М., Туребаев М., Жармухамед Б., Мансуровы Ерлан и Ержан.

Фото: Kazpravda.kz

Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой в составе организованной преступной группы направлено в Алмалинский районный суд города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как уточняется, перед судом предстанут Курмангалиев А., Бурканов Р., Рахимова Д.,Ча А., Рустемов Т., Касенов С., Султанбаев Н., Шерниязов М., Туребаев М., Жармухамед Б., Мансуровы Ерлан и Ержан.

"Фигуранты дела Ораз А. и Саидбаев А. объявлены в международный розыск", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в рамках дела наложены аресты на 41 объект недвижимого имущество, 3 автомашины, 9 банковских счетов и разные доли в уставном капитале 16 компаний.

Напомним, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Туребаева и Шерниязова задержали 10 февраля 2022 года, но позже отпустили под залог.

11 апреля этого года жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в Нур-Султане, после чего 20 апреля Туребаева и Шерниязова снова арестовали на 10 суток. С 29 апреля им продлевали арест 5 раз, в последний раз – в ноябре.

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