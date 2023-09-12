Важны социальные гарантии

Да, шахтеры этому, конечно же, будут рады. Но они также ждут снижения пенсионного возраста. Это для них важные социальные гарантии.

Что касается спецпособия, о котором сказал Президент, то мы пока не знаем, при каких условиях это станет возможным. Есть опасения, что требования окажутся завышенными.

Помню, когда перед нами выступал вице-министр труда, он сказал, что для выхода на пенсию в 55 лет у шахтера должно быть 35 лет общего стажа, из которых 25 лет – подземного. И здесь возникает много вопросов. Во-первых, какой именно подземный стаж будет учитываться – смешанный или несмешанный? Во-вторых, что такое вообще подземный стаж? Сколько часов в день шахтер должен отработать под землей, чтобы у него шел такой стаж?

Мы провели анализ и установили, что около 80% шахтеров не доживают до 63 лет. Это страшно. Молодые парни, которые приходят работать в шахту, очень жалеют стариков, то есть тех, кому за 50. Их не нагружают работой. Они уже не работники, они, скорее, советчики, у которых можно перенять опыт.

Если говорить о промбезо­пасности на угольных предприятиях компании «АрселорМиттал Темиртау», то она за последние годы улучшилась, но не сильно. Возьмем, к примеру, шахтное оборудование. Оно постепенно обновляется, но в этом деле командуют кадровики и снабженцы, а не производственники.

Покупая оборудование, они отдают большее предпочтение цене, а не техническим характеристикам. Вот, к примеру, не так давно компания «АрселорМиттал Темиртау» приобрела 25 китайских проходческих комбайнов. Они большие, поэтому не влезают в наши выработки. Из 25 агрегатов только девять спустили в шахты. А остальные все еще пылятся на складах.

Очень много проблем с безо­пасностью возникает из-за устаревшей документации. Законодательная база сильно отстает от фактических условий работы. Вот только недавно была принята новая инструкция по бурению. А до этого мы работали по той, которая была утверждена еще в 1995 году. Хотя за 30 лет многое изменилось – и условия труда, и глубины, и горно-гео­логические условия.

Но самый большой наш бич – дефицит специалистов. Практически на всех участках не хватает инженеров, проходчиков, слесарей. И при этом с июля компания фактически прекратила прием новых работников на шахты. Это объясняется тяжелым экономическим положением предприятия.

И что в итоге? Промбезопас­ность у нас держится на трех слонах – это оборудование, финансирование и специалис­ты. По моему мнению, второй и третий аспекты – колченогие, а первый – вообще еле «на ногах» стоит. Получается, безопасность у нас не на должном уровне. Но нельзя сказать, что ее совсем нет.