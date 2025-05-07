В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев поздравил собеседника с 50-летием со Дня объединения страны и отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению стратегического сотрудничества с Вьетнамом.

– Социалистическая Респуб­лика Вьетнам – важный и надеж­ный партнер Казахстана в Юго-Восточной Азии. Уверен, что Ваш визит в Казахстан откроет новый этап в развитии казах­станско-вьетнамских отношений и будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между нашими странами. Сенат Парламента Республики Казахстан будет способствовать эффективной реализации всех договореннос­тей, достигнутых в ходе Вашего визита, – сказал председатель палаты.

Спикер Сената акцентировал внимание на важности дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском уровне и обозначил свое видение развития взаимодействия в сфере законотворчества в предстоящий период.

– Межпарламентский диалог играет важную роль в укреп­лении сотрудничества между нашими странами. Мы высоко ценим сложившиеся дружест­венные связи между Парламентом Казахстана и Национальным собранием Вьетнама и заинтересованы в их укреп­лении. Дея­тельность действующих межпарламентских групп дружбы является важным механизмом двустороннего сотрудничества, – отметил Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями касательно расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, прозвучали идеи по активизации взаимодействия по линии сельского хозяйства, логистики, информацион­ных технологий и других отраслей.

Маулен Ашимбаев также выразил признательность представителям вьетнамского духовенства за постоянное участие и поддерж­ку идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь То Лам высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические трансформации и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества, уделив особое внимание роли духовной дип­ломатии в современном мире, сообщила пресс-служба Сената.