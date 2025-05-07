Важный и надежный партнер Парламент 7 мая 2025 г. 7:00 2 Аяжан Газиз Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. фото пресс-службы Сената Парламента РК В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев поздравил собеседника с 50-летием со Дня объединения страны и отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению стратегического сотрудничества с Вьетнамом. – Социалистическая Республика Вьетнам – важный и надежный партнер Казахстана в Юго-Восточной Азии. Уверен, что Ваш визит в Казахстан откроет новый этап в развитии казахстанско-вьетнамских отношений и будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и партнерства между нашими странами. Сенат Парламента Республики Казахстан будет способствовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых в ходе Вашего визита, – сказал председатель палаты. Спикер Сената акцентировал внимание на важности дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском уровне и обозначил свое видение развития взаимодействия в сфере законотворчества в предстоящий период. – Межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении сотрудничества между нашими странами. Мы высоко ценим сложившиеся дружественные связи между Парламентом Казахстана и Национальным собранием Вьетнама и заинтересованы в их укреплении. Деятельность действующих межпарламентских групп дружбы является важным механизмом двустороннего сотрудничества, – отметил Маулен Ашимбаев в своем выступлении. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями касательно расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, прозвучали идеи по активизации взаимодействия по линии сельского хозяйства, логистики, информационных технологий и других отраслей. Маулен Ашимбаев также выразил признательность представителям вьетнамского духовенства за постоянное участие и поддержку идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В свою очередь То Лам высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические трансформации и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества, уделив особое внимание роли духовной дипломатии в современном мире, сообщила пресс-служба Сената. #Маулен Ашимбаев #Вьетнам #То Лам