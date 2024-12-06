Вдохновлять собственным примером

Освоив государственный язык на базе школьной программы, со свойственной ей энергичностью она взялась за популяризацию и расширение сферы применения казахского языка среди студентов, молодежи города Акколя. Активная, инициативная девушка собственным примером мотивирует молодых людей к его изучению, внося лепту в формирование языковой культуры, повышение статуса государственного языка среди населения. И, судя по всему, у Миланы, транслирующей свои идеи, создающей интересные проекты, это получается.

А началось с того, что дальновидная бабушка Миланы, педагог по образованию, отдала ее в Аккольскую музыкальную школу. Девочка очень хотела научиться играть на фортепьяно, но бабушка настояла и определила семилетнюю внучку в класс домбры. Росшая в русскоязычной среде девочка, разучивая кюи и музыкальные произведения, соприкоснулась с народной музыкой и казахским языком. Прилежная ученица радовала успехами своих педагогов.

К шестому классу Милана окончила музыкальную школу по классу домбры. Школьницу-отличницу взяла «под крыло» учитель казахского языка Жанар Курумбаева и стала готовить к участию в районной языковой олимпиаде. Она хорошо помнит свое первое состязание, готовясь к которому за одну неделю выучила диалоги, пословицы, несколько стихотворений на все предлагаемые темы. Прекрасным дополнением стало умение играть на домбре.

Наряду с изучением казахского языка целеустремленная девушка не забывала подтягивать родной украинский, а также английский язык. Так что сегодня Милана Скорик свободно изъясняется на четырех языках. Но казахскому языку она всегда уделяла чуточку больше внимания.

– Это язык моей родины, который я должна хорошо знать. В Казахстане родилась, живу, работаю и не собираюсь менять место жительства. К тому же уверена, что знание языков – это всегда новая возможность для развития. Я всегда понимала, сколько полезной информации можно усвоить, изучая любой новый язык, – говорит собеседница.

По словам Миланы, изучая государст­венный язык, очень вдохновлялась фильмами продюсера, телеведущей и актрисы Баян Алагузовой. С удовольствием смот­рела сериалы по телеканалу «Хабар», вникая в незнакомые слова, читая субтитры на русском языке.

Сегодня девушка пополняет языковой багаж, слушая музыку на казахском языке, просматривая фильмы, читая книги. Охотно участвует в общественной жизни района, возглавляя молодежное крыло «Жастар Рухы» при Аккольском районном филиале партии «Amanat». Недавно делилась опытом на прошедшем в Кокшетау республиканском VI форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі». Кроме того, Милана Скорик – студентка заочного отделения факультета журналис­тики Московского международного университета. При всем этом она находит время на блогерскую деятельность, ведет свой аккаунт в Тiк-Тоk, YouTube.

В таком интенсивном темпоритме пребывает уже несколько лет. Девушке с ее, наверное, врож­денным стремлением двигаться вперед, к лучшему все это нравится. Жалеет лишь о том, что не окончила казахскую школу. Такое желание у нее появилось в старших классах школы, но изменить что-либо в ее случае уже было нельзя.

По словам Миланы, в ее окружении, в родном городе Акколе, все еще мало людей, разговаривающих на государственном языке. Но это временно, уверена энергичная, обаятельная и целеустремленная девушка. Она старается по мере своих сил и возможностей изменить ситуацию. К примеру, будучи руководителем молодежного крыла «Жастар Рухы» в Агротехническом колледже Акколя, в феврале 2024 года открыла разговорный клуб «Сөйле», где сама же ведет занятия. Сегодня спикинг-клуб посещают 25 учеников, так как им это интересно. Моя молодая собеседница без ложной скромности считает, что успехи в разговорном казахском, которых ребята за это время достигли, наглядно демонстрируют эффективность построенной ею работы. А ее блог на площадке Тiк-Тоk, где она также ведет онлайн-занятия по изучению казахского языка, привлек подписчиков из разных уголков мира. Около пяти процентов из 20 тыс. подписавшихся на ее страницу молодых людей хотят осваивать казахский вместе с ней.