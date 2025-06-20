Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Учебно-методический центр «Тіл» – учреждение, ведущее обу­чение граждан государственному языку и при необходимости английскому на основе передовых методов и новых технологий, – рассказал его руководитель Женис Жолдыбаев. – Языковая тема сейчас актуальна. К нам порой приходят семьями изу­чать казахский или английский язык, особенно высок интерес к казахскому языку среди диаспор. Например, в Каратальском районе живет много корейцев, и они с удовольствием посещают курсы государственного языка. В Панфиловском районе крепкая уйгурская диаспора, много турецких семей. Представители этих этносов, в том числе дети, делают большие успехи в изучении казахского.

Работают в центре «Тіл» более сорока человек.

– При этом обучение ведется как в городе Талдыкоргане, так и в восьми районных филиалах региона, – отметил спикер. – Больше граждан записы­вается на курсы казахского. Например, в 2024 году были приняты на обучение 4 634 человека: изучать государственный язык записались 2 990 граждан, английский язык – 812, а членами клуба «Қазақша сөйлейік» – «Поговорим на казахском», который ставит целью обу­чение казахскому языку в кратчайшие сроки, стали 832 слушателя.

Число жителей области Жетысу, понимающих важность изучения казахского языка и находящих время на учебу, только растет.

– По целевому индикатору развития языковой политики на

2023–2029 годы планируется обучить государственному языку в 2025 году 4 000 слушателей, – рассказал Женис Жолдыбаев. – И в первом квартале года на курсы обучения языкам уже было принято 1 640 слушателей. Из них 1 214 слушателей записались на курсы государственного языка, 426 – на курсы английского языка. А по итогам первого полугодия обучающихся уже 2 163 человека.

В зависимости от уровня подготовки слушатели разделены на четыре группы. В каждой занятия проходят два раза в неделю. Также обучающиеся имеют возможность выбрать удобное для себя время посещения. Кстати, в учебно-методическом центре с радостью отмечают, что многие работодатели идут навстречу сотрудникам, желающим знать государственный язык, отпуская с работы на занятия. Нередки случаи, когда руководители сами приводят сюда коллективы.

Кстати, учебно-методический центр «Тіл» умеет устраивать праздники, юбилеи, конференции, семинары, конкурсы. Помня о юбилеях и знаменательных датах, в 2024 году центр организовал в населенных пунктах области Жетысу 114 культурных мероприятий. На текущий год, например, запланирована организация традиционного областного конкурса «Үздік оқытушы», фестиваля English Fest, областного семинара «Абай әлемі», областного конкурса «Мемлекеттік тіл мәртебесі – ел мерейі», республиканской научно-прак­тической конференции, посвященной Ахмету Байтурсынулы.

Недавно в конференц-зале Дома языков Талдыкоргана прошел областной семинар «Мир Абая», посвященный 180-летию великого мыслителя и поэта Абая Кунанбайулы. На нем с докладами выступили ученые и абаеведы. Были сделаны такие док-лады, как «Использование духовных и материальных языковых единиц в поэзии Абая и Шакарима: сходства и различия», «Мудрость хакима Абая», «Благородные намерения и высокие идеалы Абая». И тут же Центральная библиотека им. Сакена Сейфуллина представила интереснейшую книжную выставку, посвященную жизни и творчеству Абая Кунанбайулы.

– А в апреле нами проведен областной конкурс «Лучший преподаватель-2025» имени Ахмета Байтурсын­улы, – сообщил Женис Жолдыбаев. – В нем приняли участие 10 кандидатов на звание лучших педагогов из район­ных и городских филиалов учебно-методического центра «Тіл» области Жетысу.

Конкурс проходил в три этапа. На первом участники ознакомили жюри с современными технологиями, используемыми в обучении языку. На втором этапе конкурсанты отвечали на вопросы по методике преподавания, а на третьем провели пробное занятие с группой из слушателей среднего уровня знаний.

– И по итогам всех этих испытаний первое место заняла Айгерим Молдабаева из Ескельдинского райо­на, – отметил Женис Жолдыбаев. – Также лидерами конкурса стали Айдана Маманкызы из Аксуского района, Жадыра Шатырбаева из Коксуского, Мадина Айтова из Сарканского районов.

Заниматься как с этими преподавателями, так и с другими специа­листами центра «Тіл» интересно, отмечают слушатели курсов.

– Я в пятьдесят лет решил учить казахский, – делится Мурат Туган­баев. – Надоело быть не говорящим на родном языке казахом. Признаюсь, способностей к языкам у меня нет, да и в моем возрасте, в принципе, все новое дается непросто. Но постепенно, от занятия к занятию я преодолел самое страшное для меня – языковой барьер. Стал сыпать словами, целыми фразами. Не скажу, что сейчас запросто могу написать сочинение на казахском языке, но общаться на нем я уже умею. Это мое большое достижение, и за этим стоит титанический труд преподавателей, ведь для того, чтобы учить людей разных возрастов языку, а казахский совсем не прост, нужны талант и терпение.