Вечная классика – он и она

Государственный академичес­кий русский театр драмы им. М. Горького в романтической комедии, основанной на пьесе Дарио Фо и Франки Раме «Свободная пара», через историю супругов, оказавшихся на грани развода, исследует границы честности и ответственности в браке. В центре сюжета – классическая ловушка двойных стандартов. Муж, уставший от рутины, предлагает жене «свободные отношения». Однако его либерализм испаряется в тот момент, когда супруга принимает правила игры и говорит, что у нее появился другой.

Художественный руководитель театра и режиссер Игорь Седин смело ломает «четвертую стену» – воображаемую невидимую границу между актерами на сцене и зрительным залом, превращая классическую итальянскую комедию в живой, пульсирующий диалог.

Новая постановка виртуозно балансирует на грани жанров: за каскадом шуток и фарсовых ситуаций проглядывает подлинный трагизм. Тем не менее это не просто комедия положений, а глубокое исследование мужского эгоцентризма и женского долготерпения. В спектакле прояв­ляется дух итальянской комедии дель арте, превращая банальный семейный конфликт во взрывную буффонаду. Однако за масками гротеска скрывается острая драма о поиске равноправия. Баланс смешного и трагического делает постановку завораживающим карнавалом страстей. Главный реквизит – кровать – становится здесь не просто элементом быта, а настоящей ареной супружеских сражений и символом хрупкого семейного союза.

Главные роли исполнили Юлия Дюсебаева и Олег Смирнов. Яркий дуэт артистов держит зал в напряжении от первой до последней минуты. Трансформация героини из подавленной домохозяйки в уверенную, раскованную женщину выглядит убедительно и вдохновляюще. Мужской персонаж, в свою очередь, проходит путь от самонадеянного «хозяина положения» до растерянного ребенка, демонстрируя всю палитру ревности и уязвимости.

Постановка затрагивает неудобный вопрос: является ли «свобода» выходом из кризиса или лишь способом убежать от ответственности и одиночества? В спектакле раскрывается не только супружеская история, в которой многие могут узнать себя, но и философская притча о любви, уважении, доверии, честности и человеческом достоинстве.

Юморические моменты возникают не благодаря специально придуманным шуткам, а через точные, знакомые каждому бытовые ситуации и искренние человеческие реакции.

– Мы выбрали легкую, интер­активную форму, потому что сегодняшний зритель особенно ценит живое общение. Сознательно разрушая так называемую четвертую стену, мы позволяем публике стать участником сценического действия, реагировать и выражать эмоции. Данная история представлена в виде открытой женской исповеди, без закрытых рамок и дистанции. Брак требует постоянной работы – если не сохранять любовь, она постепенно гаснет. Когда мужчина, сталкиваясь с изменой, начинает воспринимать женщину как собственность, это приводит к внутреннему конфликту. Семейная жизнь разная: люди могут уходить, искать, ошибаться и возвращаться. Но в нашей версии финал изменен – герой признает ошибки и приходит к осознанию, что жена – главная спутница его судьбы, – говорит режиссер Игорь Седин.

Юлия Дюсебаева создает глубокий и узнаваемый образ женщины, столкнувшейся с изменой и внутренним выбором: сохранить отношения или сохранить себя. Ее героиня пытается понять – возможно ли будущее там, где появились ложь и предательство.

– Я называю эту постановку «театральным стендапом»: здесь всегда есть место импровизации и живой реакции зала. Казалось бы, пьеса не открывает ничего нового, но именно в этом ее ценность: вечная классика отношений мужчины и женщины понятна каждому. Моя героиня близка многим женщинам, которые пытаются преодолеть кризис среднего возраста и сохранить тепло домашнего очага, – говорит актриса.

Новая постановка развивает тему семейного кризиса, затронутую в спектакле «Жизнь без … !» по пьесе Дарио Фо и Франки Раме. Однако теперь акцент смещается с анализа абьюзивных отношений на поиск путей к возрождению семейного союза. Главное, что романтическая комедия вселяет надежду на то, что выход можно найти даже из самого затяжного бытового кризиса.