Верь в себя

Инициаторами проведения такой встречи стали депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции партии «Ауыл», председатель комиссии по защите прав лиц с инвалидностью Тансауле Сериков и представители молодежного крыла партии. Тансауле Сериков является примером того, как инвалидная коляска не стала приговором и человек, оказавшийся в ней, смог в полной мере реализовать свои возможности, добиться в жизни результатов, о которых могут мечтать здоровые люди.

На встрече, прошедшей в формате мотивационной лекции, молодежь затронула проблемные вопросы современного общества и поделилась своим решением вопросов социализации людей с инвалидностью. После этого для студентов была проведена экскурсия по зданию Мажилиса, показаны залы совместных и пленарных заседаний, библиотека Парламента.