Верь в себя Свежий выпуск 7 декабря 2023 г. 2:21 359 Бек Нигметов В Мажилисе состоялась встреча депутатов фракции партии «Ауыл» с инклюзивной студенческой молодежью Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. фото предоставлено партией «Ауыл» Инициаторами проведения такой встречи стали депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции партии «Ауыл», председатель комиссии по защите прав лиц с инвалидностью Тансауле Сериков и представители молодежного крыла партии. Тансауле Сериков является примером того, как инвалидная коляска не стала приговором и человек, оказавшийся в ней, смог в полной мере реализовать свои возможности, добиться в жизни результатов, о которых могут мечтать здоровые люди. На встрече, прошедшей в формате мотивационной лекции, молодежь затронула проблемные вопросы современного общества и поделилась своим решением вопросов социализации людей с инвалидностью. После этого для студентов была проведена экскурсия по зданию Мажилиса, показаны залы совместных и пленарных заседаний, библиотека Парламента. #мажилис #студенты #инвалидность #молодежь #партия #ауыл