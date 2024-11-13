Верховенство права

Конституционный контроль как важнейший фактор обеспечения конститу­цион­ной законности и верховенства Основного закона стал ключевой темой заседания «круг­лого стола» в Сенате Парламента. Участники встречи обсудили соответствующие законодательные новеллы, а также задачи для совместной работы в этой сфере.

Открывая работу «круглого стола», председатель Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что конституционный контроль является важным институтом обеспечения конституционной легитимности, защиты прав и свобод человека. Значимым шагом в построении справедливого и правового государства стало создание Конституционного cуда. Приоритетность защиты фундаментальных прав граждан неоднократно подчеркивал Глава­ государства.

– В Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость усиления правозащитных институтов. Конституционная реформа 2022 года вывела правозащитную систему страны на качественно новый уровень. Как важный механизм правоприменения был создан Конституционный суд. За два года деятельности в Конституционный cуд поступило свыше восьми тысяч обращений, вынесено более 50 нормативных постановлений, сформулированы правовые позиции, важные для развития законодательства. Это, в свою очередь, позволяет выявлять волнующие общество пробле­мы, касающиеся реализации их конституционных гарантий, и способствует совершенствованию законодательства, – отметил cпикер палаты в своем выступлении.

По мнению Маулена Ашим­баева, для полноценной реализации защиты прав граж­дан необходим эффективный механизм конституционного контроля и повышение уровня правовой культуры общества. Спикер Сената также остановился на ключевых задачах, которые стоят перед Парламентом, государственными органами и научно-экспертным сообществом по совершенствованию механизмов конституционного контроля.

– Важно обеспечить эффективную реализацию Конституции, повышение качества исполнения ее положений и норм. В связи с этим мы поддерживаем позиции Конституционного суда, отраженные в ежегодных посланиях Парламенту, о необходимости усиления правового мониторинга исполнения решений Конституционного суда, об установлении в законодательстве упрощенного порядка разработки нормативных правовых актов по всем решениям Конституционного суда. Обеспечение конституционной законности в стране – это важная задача, которая стоит перед каждым органом государственной власти, – акцентировал внимание спикер Сената, отметив, что озвученные рекомендации и предложения будут внимательно изучены и учтены в дальнейшей законотвор­ческой деятельности Сената Парламента.

Спикер Сената также призвал участников заседания к объединению усилий для законодательного обеспечения поручений Главы государства, касающихся процедуры конституционного контроля. Вместе с тем в условиях стремительного развития технологий, глобализации и осложнения социальных связей была отмечена роль научного и экспертного сообщества.

– Глава государства в посланиях народу постоянно подчеркивает приоритетность защиты прав человека и обеспечения верховенства закона. Нам предстоит большая работа по совершенст­вованию законодательства в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству, в том числе с экс­пертами, учеными, судейским и юридическим сообществом, а также с коллегами из международных организаций, – заключил Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны председатель Конституционного суда Эльвира Азимова отметила, что институт прямой конституционной жалобы предоставил казахстанцам дополнительный инструмент для защиты своих прав и свобод, которым граждане сегодня достаточно активно пользуются. Тем не менее в контексте совершенствования законодательства было отмечено, что принимае­мые в стране законы и НПА должны быть органично связаны с Конституцией.

Так, по мнению Эльвиры Азимовой, в настоящее время не урегулирован механизм исполнения итоговых решений Конституционного суда, что провоцирует рост проблемы правовой неопре­деленности. В связи с этим необходимо обеспечить сбалансированное и согласованное реагирование на итоговые решения Конституционного суда с соблюдением системы сдержек и противовесов, в том числе учитывая международную практику.

– Законодатель в лице Парламента при обсуждении законодательных инициатив должен получать четкое понимание временных алгоритмов и предложений по исполнению итоговых решений Конституционного суда. Поэтому предлагаем рассмотреть вопрос об ускоренном порядке для внесения законодательных инициатив во исполнение итоговых решений Конституционного суда. Касательно практики судебных и правоохранительных органов – важно рассмотреть возможность отнесения к новым обстоятельствам в процессуальном производстве решений Конституционного суда о признании несоответствующей Конституции нормы права или признании ее соответствующей Конституции в данном истолковании. Положительная практика зарубежных стран по разрешению данного вопроса имеется. Следующий момент связан с соразмерностью действующих или вводимых ограничений и их пропорциональности. Данный принцип важен с позиции формирования у общества концепции «закон и порядок» и напрямую влияет не только на стабильность законодательства, но и предсказуемость принудительных механизмов, – отметила председатель Конституционного суда в своем выступлении.

Наряду с депутатами Парламента в работе «круглого стола» также приняли участие судьи Конституционного суда, Верховного суда, представители Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, научного сообщества, а также представители Клуба экспертов при Сенате.