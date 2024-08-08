Верховный суд перенес рассмотрение жалобы осужденных за убийство Дениса Тена

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Рассмотрение жалобы перенесли на неопределенный срок, так как судебная коллегия решила запросить материалы дела, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, ранее один из осужденных за убийство фигуриста Дениса Тена – Арман Кудайбергенов подал кассационную жалобу в Верховный суд. Информация об этом доступна в судебном кабинете.

Во время заседания в зале присутствовали судьи, другие участники процесса присоединились к ним через Zoom.

Напомним, 19 июля 2018 года стало известно, что на фигуриста Дениса Тена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел в Алматы около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Врачи боролись за жизнь Дениса, но спасти его не удалось.

За убийство фигуриста Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов были приговорены к 18 годам заключения в учреждении максимальной безопасности. 

 

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