Верните радугу

Сегодня мир будто нажал кнопку «обесцветить» и ушел в режим энергосбережения. Интерьеры становятся похожими друг на друга: белый, серый, бежевый, дерево светлого оттенка, лаконичные формы, минимум деталей. Квартиры из разных городов и даже стран все чаще выглядят так, словно их собрал один и тот же невидимый дизайнер. В социальных сетях это называют эстетикой спокойствия, чистоты, воздуха. А иногда – жизнью без визуального шума.

Визуальный шум действительно утомляет. Нас и без того окружает слишком многое: новости, реклама, бесконечные видео – информационный поток, от которого мозг не успевает отдышаться. И, возможно, белые стены стали для современного человека чем-то вроде тихой комнаты после шумного концерта. Пространством, где можно хотя бы немного успокоиться.

Но вместе с шумом будто исчезает и характер. Раньше дом многое рассказывал о человеке. У кого-то были синие кресла, у кого-то – холодильник в горошек (моя подруга сама клеила красные кружки из оракала), у кого-то – яркие абажуры и цветастые скатерти. Интерьер был не столько модным, сколько живым. В нем читались привычки, вкусы, даже темперамент хозяев. Сейчас же индивидуальность все чаще уступает место универсальности. Квартира должна быть «как из Pinterest». Одежда – базовой.

Достаточно посмотреть на старые фотографии. Люди в ярких пальто, женщины в цветных платках, дети в красных шапках и желтых куртках. Городская среда тоже была смелее: вывески, витрины, мозаика, необычные фасады. Сегодня мегаполисы все чаще окрашены в оттенки бетона, кофе с молоком и мокрого асфальта. Даже кофейни по всему миру стали похожи друг на друга так, будто их клонируют вместе с меню.

Особенно заметно это в детском мире. Детские комнаты теперь нередко выглядят как страницы каталога для взрослых: бежевые игрушки, песочные кубики, приглушенные оттенки, деревянные радуги цвета овсяного молока. Появилось даже понятие «бежевые мамы» для родителей, которые созна­тельно убирают из пространства ребенка яркие цвета ради единой эстетики. Но ведь ребенку мир нужен не стерильным! Ему важно учиться различать оттенки, цепляться взглядом за цвет, ассоциировать эмоции с визуальными образами. Яркие предметы – это не просто декор. Это часть познания, часть развития, часть эмоциональной памяти. Детство вообще редко бывает бежевым. Оно обычно цвета пластилина на полу, фломастеров на обоях…

Безусловно, у минимализма есть своя красота и эстетика. В нем много воздуха, порядка, отдыха для глаз. После десятилетий потребительской гонки человечество словно пытается расчистить пространство вокруг себя и внутри себя. Возможно, это естественная реакция на эпоху перегруза.

Но иногда кажется, что вместе с лишними деталями мы понемногу убираем и смелость быть разными, все то, что делает нас эмоциональнее, страннее, живее – яркие сумки, прически, в конце концов, ярких людей. А ведь, признайтесь, иногда очень хочется купить кружку с подсолнухами, повесить дома оранжевые шторы, сделать яркий маникюр…