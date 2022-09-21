Вершина личности

В поселке Мерке Жамбылской области торжественно отметили 100-летний юбилей выдающегося сына казахского народа, известного государственного и общественного деятеля Асанбая Аскарова. На мероприятии, организованном на республиканском уровне, советник Главы государства, писатель Малик Отарбаев зачитал поздравление Президента.

«Пусть у нас будет больше таких сынов, как Асанбай Аскаров, любящих свою страну и пользующихся уважением народа. Пусть будет много праздников. Желаю вашим семьям благополучия и счастья в ваших домах!» – говорится в поздравительном письме Президента.

Юбилейные торжества, начавшиеся с республиканского конкурса айтыскеров на тему «Алаштың арда туған Асанбайы» продолжились другими мероприятиями. Почетные гости, приехавшие из разных уголоков страны, почтили память славного сына народа и возложили цветы к его бюсту.

От имени семьи Аскаровых дочь деятеля Шолпан, выступившая перед собравшимися, выразила благодарность за проявленное уважение:

– Сегодня очень волнительный для меня день, потому что чувствуется огромное почтение к моему отцу, в свое время неустанно трудившемуся на благо своей страны. Видя искренние чувства и отношение земляков, теперь точно знаю, что есть у отца почитатели, те, кто будет всегда его помнить. Моей матери Фатиме 98 лет, живет в Алматы. Она не смогла приехать на юбилейное мероприятие, но передала свое приветствие. Это не место, где бы подавалось угощение, это торжество памяти. И за это бесконечная наша вам благодарность.

В честь юбилейной даты районной школе № 1 было присвоено имя Асанбая Аскарова, как яркое проявление признания его безупречного труда. Здесь же прошла научно-практическая конференция «Туған жердің туын биіктеткен тұлға», посвященная жизни и деятельности видного деятеля. В областном Казахском театре драмы имени Аскара Токпанова показали спектакль «Асқаровтың аққайындары» по пьесе писателя Мархабата Байгута.

В завершение мероприятия были подведены итоги продлившегося два дня конкурса айтыскеров, а победители награждены денежными призами.