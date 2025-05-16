Весомая прибавка к товарной линейке

Сделано в Казахстане
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Три новых предприятия приступили к выпуску товарной продукции в Индус­триальной зоне Алматы. Запуск производств стал весомой добавкой к наращиванию промышленного потенциала мегаполиса.

фото Юрия Беккера

В ходе пресс-тура, приуроченного к запуску троицы новых производств, журналистов ознакомили с деятельностью завода алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, предприятия по выпуску различных видов электрокабеля и современной фабрики бытовой химии.

Как было отмечено устроителями пресс-тура, Индустриальная зона является одной из ведущих производственных площадок республиканского значения. На ее территории запущен 41 проект общей стоимостью 142,1 млрд тенге, создано 4 430 рабочих мест. На стадии реализации находятся 66 проектов на сумму 411,2 млрд тенге, позволяющих открыть без малого 7 500  рабочих мест.

– Мы наблюдаем стабильную динамику развития и высокий интерес со стороны инвесторов. Индустриальная зона располагает полной инженерной инфраструктурой за счет государственных средств, а также удобной транспортной логистикой и собственной железнодорожной станцией, – отметила главный специалист ТОО «Индустриальная зона Алматы» Дана Калыкова.

В текущем году в Индустриальной зоне мегаполиса запланирован запуск еще 11 проектов. Только на заводе алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления ТОО «Valtherm» планируется открытие 430 новых рабочих мест.

В настоящее время в цехах предприя­тия трудятся порядка 200 человек. Свою продукцию выдают на-гора две роторные печи мощностью плавки лома до 4 000 тонн в месяц, что позволяет утилизировать собранный в Алматы и ближайших районах алюминиевый лом и превращать его в сырье для батарей.

Изготовленные на литейных станках радиаторы поэтапно проходят сборку, анафорезную покраску, аналогичную автомобильной, которая обеспечивает долговечность и антикоррозийную защиту. Эта технология позволяет сохранять внешний вид и свойства радиаторов на протяжении 20 лет.

С момента старта заводом выпущено более 100 тыс. радиаторных секций, переработано свыше 1 000 тонн лома. Общий объем инвестиций в данный проект составил более 10 млрд тенге. В планах компании – поэтапное привлечение инвес­тиций до 30 млрд тенге, расширение до 12 литейных машин и увеличение объемов производства до 15 млн секций в год.

Другое предприятие, начавшее свою работу в канун нового года – ТОО «Harmony Cable», – специализируется на выпуске кабельно-проводниковой продукции. Инвестиции в проект сос­тавили около 2 млрд тенге.

В результате запуска производства соз­дано более 50 рабочих мест, а мощности завода позволяют ежемесячно перерабатывать до 100 тонн меди и ежегодно выпускать до 21 600 млн метров кабелей и проводов на сумму свыше 8 млрд тенге.

Основной объем продукции находит потребителей внутри страны, однако компания уже осуществляет ее экспорт в Кыргызстан и Таджикистан и планирует расширение поставок в страны Европы.

Стерильной чистотой и порядком поражают производственные цеха и лаборатории завода ТОО «Telli Ondiris», специализирующегося на косметической продукции и бытовой химии. Инвестиции в проект составили 3 млрд тенге. На производстве заняты 49 рабочих, в год выпускающих до 30 млн единиц продукции. В том числе шампуни, бальзамы-кондиционеры, гели для душа, жидкое мыло, лосьоны, тоники и мицеллярную воду. Продукция производится как под собственными брендами (Asiya, Telli, Asiya Professional), так и по контракту для крупных казахстанских ретейлеров. Завод построен в соответствии с фармацевтическими требованиями стандарта GMP, что позволяет ему выходить со своей продукцией на новые экспортные рынки.

#Алматы #производство #завод #пресс-тур

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