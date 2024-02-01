Весомый задел конкурентоспособности

Тысячекилометровые магистрали сближают ресурс­ную базу регионов Казахстана­ и перерабатывающие предприя­тия, продавцов и потребителей, выступая локомотивом развития бизнеса, внешнеторговых и транзитных операций.

Прошлый год оказался для всего мирового сообщества крайне сложным, но и в непростых условиях железнодорожная отрасль РК смогла­ принять превентивные меры, направленные на переориентацию традиционных грузовых потоков, расшивку «узких» мест, модернизацию объектов инфраструктуры, поиск альтернативных марш­рутов... Положение дел в сфере железнодорожных перевозок прокомментировал заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан­ темір жолы» Канат­ Альмагамбетов.

По его словам, в минувшем году, невзирая на сложности постпандемийного периода и волатильность мировой экономики, главный железнодорожный перевозчик сумел сохранить положительную динамику всех производственных показателей. Эксплуа­тационный грузооборот вырос на 7%.

В последние годы в КТЖ особое внимание уделяют развитию контейнерных перевозок, для чего ведется переоснащение логистических узлов необходимым оборудованием. Улучшение технической базы позволило за отчетный период на 13,5% увеличить транзитные контейнерные перевозки. При этом объем грузоперевозок между железными дорогами Казахстана и Китая вырос на 22%, достигнув в абсолютных цифрах 28 млн тонн.

Однако без дальнейшего развития и совершенствования логистических схем, призванных сократить время доставки грузов до потребителя, у современных компаний-перевозчиков нет будущего. Весомым заделом в повышение конкурентоспособности и привлекательности железнодорожной отрасли стало начавшееся в прошлом году строительство ряда новых железнодорожных линий.

«Казахстан темир жолы», в частности, осуществляет строительство 498-километрового маршрута Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз, железнодорожной линии в обход Алматы. В общей сложности до 2027 года планируется построить более 1 300 км пути.

В китайском Сиане завершено строительство «сухого» терминала, в настоящее время этот объект действует в тестовом режиме.

Как известно до трети контейнерных поездов, следующих в Европу через Казахстан, формируется в данном «сухом» порту. В этом же месте обрабатывается до 40% грузов, импортируемых из нашей страны.

Как отметил Канат Альмагамбетов, своевременная и бесперебойная их доставка, безусловное выполнение договорных обязательств немыслимы без высокотехнологичного локомотивного парка. В этой связи только в 2023 году КТЖ было приобретено 113 локомотивов, что снизило степень средней их амортизации с 68% в 2020 году до 52% в 2023-м и увеличило процент готовности локомотивного парка до 86% (в 2020-м – 83%).

Повышение объема грузоперевозок требует повышенного внимания к техническому состоянию путевого хозяйства. С этой целью разработана программа по модернизации и ремонту путей, согласно которой до 2030 года планируется отремонтировать 11 тыс. км стальных магистралей.

За отчетный период выполнен масштабный объем ремонта на 1 443 км железнодорожного полотна, что в два раза больше, чем в 2022 году. Правительством РК одобрена «дорожная карта» по реформированию национального железнодорожного перевозчика и созданию на его основе транспортно-логистической компании в соответствии с моделью трансформации КТЖ.

В этой связи, по словам Каната Альмагамбетова, усилия многотысячного коллектива железнодорожников сосредоточены на развитии пролегающих по территории Казахстана глобальных транзитных маршрутов и грузопотоков. Данные меры с учетом грузовой базы и компетенции глобальных партнеров позволили образовать транспортно-логистический каркас для потенциальных транзитных возможностей.

Казахстан, находясь на пересечении ключевых транспортных коридоров Восток – Запад и Север – Юг, в самом центре Евразийского континента выступает транспортно-логистическим хабом между Европой и Азией, обеспечивая доступ к крупнейшим мировым рынкам. В этом ключе стратегическое значение имеет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, «Средний коридор»).

С целью развития ТМТМ национальный перевозчик с партнерами из стран – участниц «Среднего коридора» увеличивает пропускную способность железных дорог и морских портов Казахстана и прилагает максимальные усилия по сокращению сроков доставки товаров из Китая в Европу и в обратном направлении.

На сегодня ТМТМ предоставляет конкурентоспособный срок доставки – в среднем 15 суток. За 2023 год объем перевозимых грузов через «Средний коридор» почти удвоился по сравнению с 2022 годом, составив порядка 2,8 млн тонн.

Помимо грузовых, в «Казахстан темир жолы» проводится постоянная работа по улучшению качества пассажирских перевозок. В 2023 году закуплено 102, а в первом полугодии текущего года ожидается поставка еще 62 новых пассажирских вагонов.

Кроме того, ведется работа по приобретению дополнительно 157 вагонов у завода «ЗИКСТО». Нынче в Казахстане начнется выпуск вагонов по технологии «Штадлер».

При этом основной задачей 2024 года остается обеспечение своевременного отправления и прибытия пассажирских поездов. С этой целью в новом расписании внедрено «Пакетное движение». Оно обеспечит проведение полного цикла технического обслуживания, создаст условия для осуществления ремонтных путевых работ в дневное время и станет одной из мер по исключению опозданий пассажирских составов.

На 2024 год КТЖ наметило повышенные планы – это увеличение грузооборота на 9% к уровню 2023 года. Судя по объему заявок и текущих трендов, соответствующий результат вполне достижим.

Приоритетным направлением деятельности нацкомпании остается также обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте. Кроме того, среди основных задач 2024 года – наращивание объемов перевозок и развитие транзита, претворение в жизнь программ цифровизации, обновление железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.