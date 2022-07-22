Видео "разборок" с участием силовиков": заявление сделали в прокуратуре Карагандинской области

В Сети распространяется видео с так называемой «разборкой» с участием якобы сотрудников правоохранительных органов. В прокуратуре Карагандинской области сделали заявление по публикации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook облпрокуратуры.

В частности, в комментариях к видео сообщается об участии в ней сотрудника прокуратуры Карагандинской области А.Е. Бондарева.

«Прокуратура Карагандинской области сообщает, что А.Е. Бондарев не является сотрудником органов прокуратуры с 30 декабря 2021 года», – отметили в надзорном органе.