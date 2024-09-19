Мать нанесла дочери ножевые ранения из-за невыполненных уроков в СКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала факт вопиюще жестокости по отношению к ребенку в соцсетях.

По ее словам, в результате ссоры из-за невыполнения домашнего задания и ненадлежащего ведения учебной тетради, мама девочки нанесла ножевые ранения в область тазобедренного сустава своему ребенку.

В настоящее время потерпевшей оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под наблюдением врачей.