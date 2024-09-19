Автомобиль наехал на пешеходов в Алматы - ВИДЕО
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ДТП с участием пешеходов произошло вчера на улице Сатпаева возле перекрестка с проспектом Достык, сообщает телеграм-канал Kris_p_almaty
В результате инцидента пострадали три пешехода и водитель Lexus.
«Водитель BMW, движущийся по улице Валиханова, проигнорировал знак "уступи дорогу" и столкнулся с автомобилем Lexus, который двигался по улице Сатпаева. После удара Lexus продолжил движение и наехал на пешеходов, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу» — сообщили в ДП Алматы.
На данный момент сотрудники полиции занимаются выяснением всех деталей произошедшего.
Видео предоставлено подписчиком телеграм-канала Kris_p_almaty.