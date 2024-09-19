Рабочий «АК Алтыналмас» остался под завалами в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

18 сентября 2024 года на одном из горно-обогатительных комплексов АО «АК Алтыналмас» обрушилась горная порода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

На место происшествия оперативно прибыл аварийно-спасательный отряд, развернута поисково-спасательная операция.

Доступ к зоне обрушения значительно затруднен из-за движения горной породы и сложных географических условий.