Рабочий «АК Алтыналмас» остался под завалами в Жамбылской области

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Несчастный случай произошел на производстве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

18 сентября 2024 года на одном из горно-обогатительных комплексов АО «АК Алтыналмас» обрушилась горная порода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

На место происшествия оперативно прибыл аварийно-спасательный отряд, развернута поисково-спасательная операция.

Доступ к зоне обрушения значительно затруднен из-за движения горной породы и сложных географических условий.

«В компании начато расследование несчастного случая, всеми силами и средствами предпринимаются все необходимые меры для поиска работника, который остался под завалами. Сразу после происшествия создана рабочая группа. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая», – говорится в официальном сообщении.

#Жамбылская область #рабочий #завалы #«АК Алтыналмас»

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