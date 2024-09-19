Рабочий «АК Алтыналмас» остался под завалами в Жамбылской области

Несчастный случай произошел на производстве
18 сентября 2024 года на одном из горно-обогатительных комплексов АО «АК Алтыналмас» обрушилась горная порода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
На место происшествия оперативно прибыл аварийно-спасательный отряд, развернута поисково-спасательная операция.
Доступ к зоне обрушения значительно затруднен из-за движения горной породы и сложных географических условий.
«В компании начато расследование несчастного случая, всеми силами и средствами предпринимаются все необходимые меры для поиска работника, который остался под завалами. Сразу после происшествия создана рабочая группа. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая», – говорится в официальном сообщении.