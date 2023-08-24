Видеокамеры 90% организаций образования подключили к ЦОУ в Казахстане

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90% организаций образования в Казахстане подключены к центрам оперативного управления (ЦОУ) полиции. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Министерство просвещения Казахстана разработало проект Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы. Внедрен национальный мониторинг – Индекс благополучия детей. Планируется запуск автоматизированной системы деятельности психологических служб школ.

«Для обеспечения безопасности 90% организаций образования подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел, обеспечены лицензированной охраной, оснащены тревожными кнопками. Данная работа должна быть доведена до 100%», – обозначил министр Гани Бейсембаев.

Также, по его словам, обновляется автопарк специальных школьных автобусов. Закуплено 515 автобусов. Это обеспечивает подвоз 27 тысяч детей во время учебного процесса.

Ранее сообщалось, что видеокамеры учреждений для детей могут подключить к ЦОУ после массового отравления детей в центре оказания специальных социальных услуг в Караганде 30 июля 2023 года.