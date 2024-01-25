Виноваты родители

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения сообщил о том, что в январе наблюдается спад заболеваемости корью.

В распространенном сообщении отмечается: в январе, по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года, число заболевших снизилось на 8%. В ходе проведения дополнительной массовой иммунизации были привиты порядка 70% детей в возрасте 6–10 месяцев, а также дети в возрасте от 2 до 4 лет. Таким образом, процедуру вакцинации прошли более миллиона жителей Казахстана.

«Экстренной вакцинацией в очагах привито более 27 тыс. ранее не привитых контактных лиц. Наверстывающей вакцинацией привито более 178 тыс. детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию. В целом по показателям охвата населения плановой вакцинацией, дополнительной массовой иммунизацией, репродуктивного числа R, а также количества зарегистрированных случаев можно отметить стабилизацию ситуации по кори в стране.

На сегодняшний день отмечается положительная тенденция по госпитализации детей с корью. Так, в январе отмечается снижение уровня госпитализации на 25% по сравнению с декабрем 2023 года. Средняя занятость коечного фонда по стране составляет 52%. Сохраняется выше среднего уровень эпидемиологической обстановки в Астане, Акмолинской, Павлодарской и Жамбылской областях», – говорится в сообщении министерства.

О проблеме роста заболевае­мости корью в Казахстане заговорили еще в марте прошлого года. Тогда главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова назвала ситуацию напряженной. Из 66 случаев подозрения на корь лабораторно был подтвержден 31 случай.

Очаги были выявлены в Алма­ты – 18 случаев, в области Жетысу – 5, Карагандинской – 3, Атырауской – 2, в Павлодарской, Актюбинской областях и Астане – по одному случаю.

– Следует отметить, что среди заболевших 29 человек – это дети до 14 лет и двое взрослых, – рассказала Айжан Есмагамбетова в интервью телеканалу Almaty в марте прошлого года. – Нас настораживает и вызывает глубокую озабоченность то, что среди заболевших более 80% детей не привито. И из них свыше 50% – это заболевшие дети, родители которых в свое время отказались от их вакцинации.

Как оказалось, в министерстве забили тревогу не зря. Уже к июлю число заболевших выросло до двух тысяч, на начало учебного года проблема усугубилась кратно. В ноябре речь уже шла о 13 тыс. подтвержденных случаях кори, на 1 декабря эта цифра увеличилась до 19 тыс., а на конец 2023-го в Казахстане было зарегистрировано 29 648 случаев заражения опасной инфекцией.

– Наша сегодняшняя главная задача – не допустить летальных случаев и осложнений от кори. Поэтому всех маленьких детей мы в обязательном порядке госпитализируем в стационары, где наблюдаем их в течение трех-четырех дней, – уточнила на брифинге 1 декабря 2023 года глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният.

При этом министр в очередной раз отметила, что среди заболевших 82% составляют дети до 14 лет, из которых 83% ранее не были привиты от кори. Несмотря на все предпринимаемые действия, в конце декабря стало известно о двух летальных исходах протекания опасного заболевания у детей до года, то есть не достигших возраста вакцинации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самые низкие показатели вакцинации – всего 66% – по-прежнему отмечаются в странах с низким уровнем дохода, в которых выше всего риск смерти от кори. При этом в этих государствах не наблюдается восстановления данного показателя после его падения в период пандемии.

Более половины из 22 млн детей, пропустивших первую дозу коревой вакцины в 2022 году, проживают всего лишь в 10 странах – Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и Филиппинах.

– Отсутствие восстановления показателей охвата вакцинацией против кори в странах с низким уровнем дохода после пандемии – тревожный сигнал и повод для действий. Корь не случайно называют «вирусом неравенства». Это инфекция, которая находит и атакует тех, кто не имеет от нее защиты, – отмечает директор Департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам Кейт О’Брайен. – Дети во всем мире, независимо от места жительства, имеют право на защиту жизненно необходимой коревой вакциной.

Но если в вышеупомянутых странах проблема распространения кори вызвана бедностью и низким уровнем здравоохранения в целом, то в Казахстане вакцинация детей от большинства опасных инфекций осуществляется бесплатно. То есть десятки тысяч заболевших детей – результат не бездействия отечественной системы здравоохранения, а провал в сис­теме всеобщего образования и просвещения. Иначе чем можно объяснить тот факт, что из 80% непривитых заболевших детей порядка 60% – это дети, не привитые из-за отказа родителей от вакцинации?

Получается, что эпидемия кори, которую мы наблюдали практически на протяжении всего прошлого года и с последствиями которой борьба еще продлится какое-то время, вызвана не только ее возбудителем, но и усугубляется иным вирусом – невежеством родителей заболевших детей.

Не хотелось бы клеить ярлыки, но всякого рода антиваксеры, приверженцы разного рода догм сектантских учений и обыч­ного мракобесия на деле, может, даже и не подозревая того, несут в себе угрозу национальной безопасности, подвергая неоправданному риску здо­ровье не только своих детей, но и всех, кто с ними так или иначе контактирует.

Министр здравоохранения Ажар Гиният в прошлом году не раз заявляла о том, что дети антиваксеров тоже заболевают. Они поступают в тяжелом состоя­нии в стационары. И у каждого здравомыслящего человека должно быть понимание ответственности за здоровье не только своих детей, но и в принципе – за здоровье нации.

В частности, ответственность за гибель двух младенцев от кори так или иначе лежит на тех родителях, кто принял мало­грамотное и малодушное решение не прививать собственного ребенка.

На примере ситуации, возникшей с распространением кори, мы можем увидеть, как легко, на уровне роста детской заболеваемости, могут проявиться и детские болезни всего нашего общества. Когда увеличение числа невежественных граждан, не признающих современные методы медицины, науку, здравый смысл, способно поставить нас в один ряд с Анголой, Эфиопией, Мадагаскаром, Нигерией… Сперва по уровню детской заболеваемости, потом – по уровню доходов и общему уровню жизни.

В любом случае, если мы хотим продолжать строить цивилизованную страну, нам всем стоит задуматься о целесообразности использования достижений цивилизации. В частности, таких, как система здравоохранения, которая придерживается рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ настоятельно призывает все страны выявлять непривитых детей и вакцинировать как против кори, так и других вакциноконтролируемых заболеваний, а также рекомендует заинтересованным сторонам во всем мире обеспечивать вакцинацией наиболее уязвимые группы населения.